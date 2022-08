El Palacio An Dinh (Foto: VNA)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA)- El Gobierno de Francia ofreció una asistencia no reembolsable a la restauración del techo del edificio Tuong Lau, en el Palacio An Dinh , el lugar donde el último rey de Vietnam Bao Dai vivía con su familia entre 1945 y 1955.El proyecto, financiado por el Ministerio de Cultura de Francia a través de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ayudará a reparar las filtraciones del techo y limitar el riesgo de dañar otras partes del edificio.El nombre de Khai Tuong le fue dado por el emperador Khai Dinh y significa “el comienzo de los buenos augurios”. La construcción consta de tres plantas de estilo europeo en una superficie de 745 metros cuadrados. El frente está esmeradamente decorado con motivos romanos, con una Legión de Honor y ángeles, combinados con símbolos reales orientales tradicionales, entre ellos, dragones, fénix y tigres.El edificio cuenta con 22 habitaciones. El primer piso tiene siete salas espléndidamente decoradas, y el salón principal resulta el más destacado. El segundo consta de ocho dormitorios y el tercero posee siete habitaciones e incluye la residencia de la emperatriz viuda Tu Cung y un lugar de culto.La característica más singular de Khai Tuong es el salón principal, con seis pinturas murales que representan las tumbas de seis emperadores Nguyen.El edificio forma parte del Palacio An Dinh, ubicado en el No. 97 de la calle Phan Dinh Phung, en Hue. Con una amalgama de características arquitectónicas entre Asia y Europa, la construcción parece completamente diferente de los cientos de reliquias de la ciudad. An Dinh constituye un excelente ejemplo de arquitectura neoclásica en Vietnam de principios del siglo XX.El Palacio An Dinh se conocía originalmente como Phung Hoa, un edificio de madera situado a orillas del río An Cuu. El emperador Dong Khanh lo construyó como residencia de su hijo mayor, que más tarde se convertiría en el emperador Khai Dinh.Después de ascender al trono, en 1917, Khai Dinh usó su propio dinero para comenzar a renovar Phung Hoa de una manera moderna, convirtiendo la mansión original en el palacio más magnífico de Vietnam en ese momento. Finalmente pasó a llamarse An Dinh. Continuando con la tradición, el emperador lo legó al príncipe Vinh Thuy (luego conocido como emperador Bao Dai).Después de la Revolución de Agosto de 1945, Bao Dai abdicó. Su familia, incluida la reina Nam Phuong, la emperatriz viuda Tu Cung y otros príncipes y princesas, se mudaron del Palacio Imperial de Hue al Palacio An Dinh.Durante los reinados de Khai Dinh (1916-1925) y Bao Dai (1926-1945), An Dinh fue lugar de celebraciones y recepciones reales. Tras casi medio siglo en el olvido, bajo el impacto del tiempo y la guerra, la belleza del palacio se deterioró sensiblemente. Desde 2002, ha sido atendido por el Centro de Conservación de Monumentos de Hue para su gestión y restauración./.