Long An, Vietnam (VNA)- Representantes de las provincias camboyanas de Svay Rieng y Prey Veng realizaron una visita a la localidad survietnamita de Long An para extender sus felicitaciones a las autoridades y pobladores con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar) 2023.Los visitantes camboyanos elogiaron los logros obtenidos por Long An el año pasado y expresaron el deseo por una mayor solidaridad y amistad entre ambos países, en general, y entre las provincias fronterizas, en particular.El presidente del Comité Popular de Long An, Tran Van Ut, abogó por que las tres localidades cooperen de manera más efectiva en 2023, a favor del desarrollo socioeconómico de cada provincia.Por otra parte, manifestó la esperanza de que la amistad tradicional y la cooperación integral entre ambos pueblos, en general, y de las tres provincias de Long An, Svay Rieng y Prey Veng, en particular, logren resultados más fructíferos en el futuro.El Año de la Amistad Vietnam-Camboya 2022 fue un hito importante para los dos países con muchas actividades realizadas para conmemorar el 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas binacionales, destacó./.