El jugador vietnamita, Doan Van Hau (Fuente:VNA)

Hanoi, 25 may (VNA) El jugador vietnamita Doan Van Hau sobresale en la lista de los nueve defensores más destacados de Asia, según el canal televisivo de deportes Fox Sports Asia Al aparecer en ese equipo, Van Hau ha confirmado su talento ante los ojos de medios internacionales, especialmente los regionales, después de asistir a la fase final de la Copa Mundial sub 20 en 2017, organizada en Corea del Sur. Fox Sports Asia enfatizó que el joven juega un papel importante en los éxitos del fútbol de Vietnam en los últimos tiempos, incluidos los títulos de subcampeón en el torneo sub 23 Asia y de la Copa AFF Suzuki 2018 –principal competición de selecciones en el área–, así como la medalla de oro en los Juegos Deportivos del Sudeste de Asia 2019.En la actualidad, Van Hau juega como lateral izquierdo en el club holandés Heerenveen.Maya Yoshida (Japón), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Mehdi Mahdavikia (Irán), Sun Ji Han (China), Aidil Zafuan (Malasia), Theerathon Bunmathan (Tailandia), Hasuamu Yama (Indonesia) y Safuwan Baharudin (Singapur) completan la lista de Fox Sports Asia./.