Gana pedalista vietnamita primera etapa del Torneo Internacional de Ciclismo Femenino (Fuente: Internet)

Binh Duong, Vietnam (VNA)- La ciclista vietnamita Nguyen Thi That tuvo un excelente desempeño al ganar dos maillot en el Torneo Internacional de Ciclismo Femenino Binh Duong – La Copa Biwase 2020, en desarrollo en esta provincia sureña.La décima edición del torneo, coorganizada por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, la Radio y la Televisión y la Empresa de Agua y Medio Ambiente de Binh Duong, cuenta con la participación de 105 atletas de siete equipos vietnamitas y otros tres provenientes de Australia, Tailandia y Taiwán (China).La primera etapa es una carrera por la nueva ciudad de Binh Duong, seguida por la vuelta a otras localidades de esta provincia antes de proseguir hacia las provincias de Dong Nai, Lam Dong, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan y Ba Ria-Vung Tau.La última fase cubrirá el trayecto desde la ciudad de Vung Tau a la de Thu Dau Mot, en la provincia de Binh Duong, para culminar el torneo con la entrega de premios el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.En el primer tramo, disputado sobre una distancia de 66 kilómetros, la pedalista Nguyen Thi That, del equipo del Grupo Loc Troi An Giang, marcó su regreso a esta competición con un fuerte sprint en la última vuelta para llegar primera a la meta, ganando tanto el maillot amarrillo como el azul.Miho Yoshikawa, de la empresa Fertilizantes Con Voi Binh Duong, y Jutatip, de Tailandia, ocuparon el segundo y tercer puestos, respectivamente.Mientras, la camiseta blanca de la primera etapa fue entregada a Phan Thi Kim Ngan, del equipo Lotería de Dong Thap./.