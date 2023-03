El atleta Dinh Phuong Thanh (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - Las gimnastas vietnamitas consideran los próximos 32 Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games 32) como un paso clave hacia el éxito futuro en el escenario mundial, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024.



Con una historia de éxito internacional, incluida la representación en los últimos tres Juegos Olímpicos, la gimnasia es solo uno de los varios deportes en los que Vietnam se ha establecido como un fuerte contendiente en las competencias regionales.



En la edición pasada de SEA Games, en mayo de 2022, el equipo de gimnasia vietnamita se llevó a casa cuatro de las ocho medallas de oro, incluidas victorias en barra horizontal, barras paralelas, caballo con arcos y evento por equipo.



Mientras se ponen en marcha los preparativos para los próximos SEA Games en Phnom Penh, Camboya, en mayo, Bui Trung Thien, de la Administración de Deportes de Vietnam, convocó a los mejores atletas del país a entrenar juntos, entre ellos se encuentran veteranos experimentados como Le Thanh Tung y Dinh Phuong Thanh, que ya han obtenido medallas en la Copa Mundial, así como estrellas en ascenso como Trinh Hai Khang, Dang Ngoc Xuan Thien y Nguyen Van Khanh Phong.



Trung Thien confirmó que a sus atletas se les pidió ganar hasta tres oros en Camboya, ya que los anfitriones redujeron la cantidad de eventos en comparación con las citas anteriores.



"Se están preparando no solo para los Juegos Olímpicos regionales, sino también para los Juegos Asiáticos y las clasificaciones olímpicas", dijo.



"Además de mejorar la calidad de los atletas, también construimos programas para entrenar atletas juveniles que reemplazarán a sus compañeros veteranos en el futuro", informó.



Objetivo olímpico



Además de las medallas de oro, el equipo también aspira a ganar al menos un bronce de los Juegos Asiáticos en septiembre en China y dos plazas en las Olimpiadas de París en 2024.



Los atletas vietnamitas participarán en torneos mundiales y regionales para ganar la clasificación directa o acumular puntos para su campaña olímpica.



"Los organizadores establecen estándares más altos en cada Olimpiada, lo que lleva a competencias difíciles. Tendremos que trabajar muy duro para completar nuestra misión", dijo el entrenador Truong Minh Sang.



El equipo también planea tener un curso de entrenamiento intensivo en China para el campeonato asiático surcoreano y espera ganar boletos olímpicos allí.



Apoyo fuerte



En un esfuerzo por apoyar la gimnasia nacional, la Federación de Gimnasia de Vietnam y Next Media, una empresa especializada en brindar soluciones para todas las necesidades de medios y contenido digital, firmaron un contrato de cooperación de cuatro años el 9 de marzo.



Desde ahora hasta 2027, las dos partes trabajarán juntas para movilizar fuentes sociales y patrocinios a fin de desarrollar la gimnasia artística y rítmica nacional, los deportes de danza y el movimiento aeróbico.



A la vez, trabajarán en temas de comunicación, explotación comercial, derechos de autor, organización de torneos nacionales y acompañamiento de selecciones nacionales en eventos internacionales.



"La gimnasia es uno de los deportes centrales de los Juegos Olímpicos", dijo Tran Chien Thang, presidente de la Federación.

Vietnam ha obtenido resultados bastante buenos en competencias internacionales, pero a nivel local no mucha gente lo sabe, señaló, y agregó que, debido a la falta de interés, su entidad encuentra muchas dificultades para encontrar apoyo financiero.

Expresó su esperanza de que a través de la cooperación con Next Media, el problema se resuelva y la gimnasia nacional se eleve a un nivel superior.

El director general adjunto de Next Media, Do Thanh Tung, dijo que además de popularizar las imágenes de la Federación de Gimnasia y el deporte entre la comunidad en general, Next Media solicitará el patrocinio de empresas para que los atletas líderes sean enviados al extranjero para practicar.



Anteriormente, la empresa trabajó con la Federación de Fútbol de Vietnam para enviar al equipo sub17 a un curso de capacitación en Alemania. También organizaron con éxito True Love, un evento para recaudar fondos para niños de escasos recursos a causa de la COVID-19, y un partido amistoso entre la selección nacional y el club alemán Borussia Dortmund./.