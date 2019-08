Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 18 ago (VNA) - El gobierno de Vietnam atrasó la votación de la propuesta de las autoridades de la provincia sureña de Kien Giang de convertir a la isla de Phu Quoc en una zona administrativa y económica especial (ZEE).Según un informe de la Oficina del Gobierno, en este momento no es el momento adecuado para establecer un plan maestro para desarrollar la isla de Phu Quoc en una ZEE, debido a la falta de disposiciones en las leyes actuales sobre planificación para establecer este proyecto especial.Las autoridades de Kien Giang solicitaron el permiso del Gobierno para suspender el plan maestro hasta que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley de ZEE.En un informe al Primer Ministro, las autoridades locales subrayaron que ahora quería desarrollar la isla como una zona económica normal y contratar a un consultor extranjero para crear un nuevo plan maestro.En agosto pasado, el Primer Ministro aprobó el plan maestro de la provincia para desarrollar Phu Quoc en una ZEE con áreas destinadas al desarrollo urbano, turismo, servicios, vivienda, desarrollo agrícola y forestal, y áreas especializadas para aeropuertos, puertos y zonas no arancelarias.Sin embargo, la provincia dijo que había sido difícil implementar el plan maestro porque todavía no había una base legal para el establecimiento, gestión y operación de las ZEE.Las autoridades de Kien Giang suspendieron el año pasado las conversiones sobre el uso y las transferencias de tierras en la ZEE de Phu Quoc.La decisión se tomó luego de un fuerte aumento del número de obras de construcción ilegales y transacciones de tierras en la isla de Phu Quoc, lo que llevó a la especulación de precios de los terrenos.Además de las zonas económicas especiales de Phu Quoc, el Gobierno quiere desarrollar otras dos zonas económicas especiales, a saber, Van Don en la provincia norteña de Quang Ninh y Bac Van Phong, en la provincia central de Khanh Hoa.El Ministerio de Planificación e Inversión espera que las tres ZEE aporten miles de millones de dólares a la economía cada año desde 2020 en adelante.El Gobierno ha acordado que las ZEE disfrutarían de regulaciones especiales y menos limitaciones para poder atraer a más inversores.El proyecto de ley sobre las ZEE tiene como objetivo crear una base legal para el establecimiento, desarrollo, gestión y operación de etas tres zonas, asegurando que se utilicen de acuerdo con su potencial y ventajas regionales.Se espera que las tres ZEE atraigan inversiones y tecnología, mejoren capacidades de gestión, y formen áreas de alto crecimiento.También se centrarían en el desarrollo de nuevas empresas, servicios de salud y educación de alta calidad, centros y servicios turísticos de calidad.Para lograr esto, se ofrecerían políticas preferenciales relacionadas con los impuestos y el arrendamiento de tierras, entre otros.El proyecto de ley para las ZEE originalmente propuso muchos incentivos, como exenciones del impuesto sobre la renta durante 10 años para gerentes, científicos y especialistas que trabajan en la zona.Los inversores también disfrutarían de incentivos del impuesto al valor agregado (IVA) para la importación de equipos y maquinaria no fabricados en el país.Sin embargo, en el último borrador presentado a la Asamblea Nacional, se han diluido varios incentivos. Los diputados mostraron su inquietud ante la posibilidad de que aquellos relacionados con los impuestos podrían ser mal utilizados.Actualmente no hay ZEE en Vietnam. Existen solamente 18 zonas económicas costeras, 27 zonas económicas fronterizas y 325 zonas industriales.- VNA