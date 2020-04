Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Yakarta, 17 abr (VNA) - Google lanzó Mengajar Dari Rumah, una versión indonesia de la plataforma de educación virtual Teach From Home, para ayudar a los maestros a educar a sus alumnos de forma remota durante la pandemia de COVID-19.El director ejecutivo de Google Indonesia, Randy Jusuf, dijo que gracias a esa colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, tanto los maestros como los estudiantes podrán acceder a los materiales de aprendizaje de Mengajar Dari Rumah y BersamaHadapiKorona, un sitio web administrado por esta cartera.Agregó que Teach From Home fue diseñado para apoyar el aprendizaje a distancia durante la epidemia, ya que cientos de millones de estudiantes se han visto afectados en todo el mundo.Google ha apoyado la enseñanza en línea al proporcionar funciones premium de Google Meet de forma gratuita para los suscriptores de G Suite y G Suite for Education hasta finales de septiembre, así como capacitación y consejos a través de Google, YouTube y YouTubeLearning./.