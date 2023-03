Hanoi (VNA)- Los arqueólogos han encontrado una variedad de artefactos hechos de piedra y bronce, según el periódico electrónico del Partido Comunista de Vietnam (PCV).Los arqueólogos han descubierto numerosos artefactos antiguos de la Edad de los Metales (entre 6000 y 1000 antes de Cristo) que datan de unos 3000 a 3800 años durante las excavaciones en el sitio de reliquias en la colina Dong Dau en el distrito suburbano Ba Vi de Hanoi, anunció el 13 de marzo el Museo de Hanoi.En un pequeño sitio de excavación, los arqueólogos han encontrado varios artefactos de las edades de piedra y bronce. Los objetos de piedra son herramientas de producción como hachas, martillos, cinceles y joyas.Las reliquias de cerámica obtenidas tienen dos colores principales: marrón rojizo y gris oscuro. Se han desenterrado aproximadamente 5000 piezas de cerámica que contienen elementos de la cultura Go Mun (1000-600 antes de Cristo), que son cerámicas con patrones decorativos en la boca acampanada y piezas de cerámica con patrones de pentagramas musicales en forma de ondas de agua.Además, los arqueólogos también han desenterrado cerámica perteneciente a las culturas de Dong Dau (1500-1000 antes de Cristo) y Phung Nguyen (2000-1500 antes de Cristo).En la actualidad, la mayoría de las reliquias arqueológicas de la Edad de los Metales en Hanoi están amenazadas por el proceso de urbanización. Los sitios restantes incluyen Vuong Chuoi, Go Hen y la colina Dong Dau.El sitio de la colina de Dong Dau es una de las reliquias arqueológicas más importantes de Hanoi y contribuye de manera importante a probar la presencia, el asentamiento y el desarrollo de la Edad de los Metales en la capital. Es una reliquia residencial con gruesas capas culturales y muchas etapas de desarrollo continuo desde las culturas Phung Nguyen hasta las Go Mun. La mayoría de los artefactos se encontraron en la ladera sur de la colina./.