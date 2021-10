Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Departamento de Transporte de Hanoi emitió hoy un despacho sobre la implementación de la Decisión No. 1777/QD-BGTVT del Ministerio de Transporte que regula la organización piloto de las actividades de transporte terrestre de pasajeros para garantizar una adaptación segura y flexible y un control efectivo de la pandemia del COVID-19 En consecuencia, el Departamento instó a las unidades de transporte de pasajeros a desarrollar un plan específico que incluya itinerarios, frecuencia de viajes, vehículos, conductores y personal de servicio, en pos de asegurar el cumplimiento de las regulaciones y condiciones comerciales y las recomendaciones sobre la prevención y lucha contra el coronavirus.Los transportistas deben publicar y administrar códigos QR en los vehículos autorizados a operar para servir al control antiepidémico, exigir a los pasajeros escanear esos códigos y negarse a atender (no vender boletos) a aquellos que no cumplan con las disposiciones de la mencionada decisión.Al mismo tiempo, necesitan sintetizar diariamente los datos sobre los vehículos operativos, pasajeros y problemas surgidos para informar al Departamento municipal de Transporte antes de las 13:00 (hora local) todos los días.Además, se exhortó a establecer una lista de viajeros y notificar a las autoridades pertinentes para gestionar, monitorear, controlar y supervisar a los que regresan a sus localidades de acuerdo con las normativas vigentes, garantizando la seguridad y evitando la propagación de la enfermedad en la comunidad.Se recomendó archivar la lista original de pasajeros al menos 21 días a partir de la fecha de finalización del viaje, y enviar una copia al Departamento de Transporte de la urbe.Por otro lado, se asignó a la Inspección del mencionado Departamento fortalecer el manejo de violaciones de las actividades de transporte durante la implementación piloto del plan, y a la Oficina de Gestión de Transporte recopilar información para plantear soluciones y propuestas a las autoridades concernientes./.