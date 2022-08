Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Dado que el sistema de transporte público no puede hacer frente por completo a las demandas de los viajeros, un número cada vez mayor de vehículos personales en Hanoi está ejerciendo una mayor presión sobre la infraestructura de la ciudad, especialmente las instalaciones y los servicios de estacionamiento.



Según el Departamento de Policía de Tránsito de Hanoi, la capital contó con 239 mil 45 vehículos registrados recientemente en 2021, de los cuales 60 mil 926 son automóviles, 171 mil 797 motocicletas y seis mil 322 motos eléctricas.



Estas cifras elevaron el número total de vehículos en Hanoi a más de 7,5 millones, junto con más de 1,2 millones de otras localidades cercanas que también se unieron al flujo de tráfico en la ciudad.



Si bien el número de vehículos personales continúa aumentando, los parqueos solo representan el 0,12 por ciento del área de los distritos, cubriendo solo el 10 por ciento de la demanda.



La situación ha llevado a que aparezcan numerosos estacionamientos no regulados en lugares vacantes: desde aceras y callejones, hasta patios dentro de escuelas, edificios de oficinas, bloques de apartamentos y áreas residenciales.



Según el Departamento de Transporte de Hanoi, el desarrollo de espacios de estacionamiento en la ciudad es un tema en el que se están enfocando los departamentos de todos los niveles. También se movilizan inversiones privadas para mitigar los problemas.



Sin embargo, la implementación aún enfrenta múltiples obstáculos relacionados con las políticas, el presupuesto y la capacidad de los inversionistas.



Dang Tien Nam, jefe del Equipo de Inspección de Tráfico del distrito de Hoan Kiem, dijo que el área tiene más de 300 estacionamientos autorizados pero el resto no está regulado.



“Estos espacios ilegales están invadiendo las calles, aceras y callejones. Las violaciones ocurren con mayor frecuencia durante los días festivos y eventos importantes”, señaló.



“En los primeros seis meses de este año, el Equipo de Inspección de Tráfico del distrito de Hoan Kiem abordó 72 casos de infracciones e impuso multas por valor de ocho mil 500 dólares”.



Nguyen Duc Chinh, vicepresidente del Comité Popular del distrito de Giap Bat, dijo que las autoridades y la policía locales están al tanto de las violaciones en esta área y han realizado múltiples inspecciones, pero aún pueden erradicar este difícil problema".



Hay situaciones similares en otros distritos. El distrito de Ba Dinh vio el año pasado 35 estacionamientos ilegales, mientras que esta cifra en el distrito de Hoang Mai fue de 82.



Según Nguyen Thi Thuy Huong, directora de la empresa Hanoi Parking, la gran cantidad de áreas de parqueos no reguladas está teniendo un impacto negativo en el presupuesto de la ciudad. Se necesitan medidas estrictas e inmediatas para abordar el problema.



La evaluación del Departamento de Transporte de Hanoi también reveló que los estacionamientos en el centro de la ciudad son muy limitados debido a la alta densidad de población y la enorme demanda.



Para aliviar la presión sobre la infraestructura, el enfoque de la ciudad es llamar a inversionistas privados para construir nuevos estacionamientos en las conferencias anuales de promoción de inversiones.



Otras medidas incluyen reformas administrativas y desocupación rápida de tierras para atraer inversores más calificados.



El Departamento de Transporte de Hanoi también emitió un permiso temporal a 31 proveedores de servicios para usar partes de las carreteras para estacionamiento, con un área total de 31 mil 705 metros cuadrados en 134 calles.



Además, a 12 de los 30 distritos se les otorgó permiso para utilizar un área combinada de 91 mil 930 metros cuadrados para servicios de aparcamiento, con cobro de tarifas y contribución al presupuesto del Estado según las normas.



Estas medidas pretenden no solo reducir la presión sobre los servicios de estacionamiento sino también contribuir al fondo estatal.



La unidad de inspección de tráfico también tiene la tarea de desarrollar planes anuales y coordinarse con la policía y el Departamento de finanzas de la ciudad y el Comité Popular local para realizar revisiones y abordar las infracciones de estacionamiento.



En 2019, el Consejo Popular de la ciudad también emitió una resolución que aborda cuestiones relacionadas con la inversión, con el objetivo de garantizar la viabilidad y el equilibrio de intereses entre las partes interesadas.



Las políticas notables incluyen incentivos en préstamos y acceso a fuentes de capital, arrendamiento y asignación de tierras, apoyo fiscal a la importación de tecnologías y equipos avanzados, y diversificación de perfiles de inversionistas.

Los garajes de estacionamiento subterráneos y de varios pisos en la ciudad, financiados por inversores privados, se han construido y puesto en funcionamiento, recibiendo una reacción positiva de la gente.



El Comité Popular de Hanoi aprobó recientemente un plan maestro para la construcción subterránea urbana para 2030 con visión a 2050.



Según el documento, habrá 78 estacionamientos en cuatro barrios antiguos, ocupando un área total de 104 hectáreas.



Desde ahora hasta 2025, Hanoi se centrará en 204 proyectos de estacionamiento público dentro de la ciudad, con un presupuesto de 29,8 billones de dong (mil 270 millones de dólares./.