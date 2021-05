Hanoi (VNA)- Ante la evolución compleja de la pandemia del COVID-19, el Comité Popular de Hanoi instó a intensificar las medidas en la prevención y control de la pandemia del COVID-19 en la nueva situación.En una directiva emitida la víspera, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Chu Ngoc Anh, urgió a todos los niveles de la ciudad a calificar la prevención y control de la epidemia de COVID-19 como una tarea vital, urgente y de máxima prioridad en esta etapa.Ngoc Anh pidió implementar estrictamente las medidas preventivas y reforzar la divulgación sobre las informaciones relacionadas a la epidemia del COVID-19 , con el fin de elevar la conciencia de los pobladores en estas actividades.Según Ngoc Anh, las localidades deben exhortar a los pobladores a no salir del hogar en caso innecesario y realizar la declaración médica según las regulaciones, además de no reunirse en sitios públicos, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con jabón o solución antiséptica y usar mascarillas de manera obligatoria al salir a la calle.El funcionario de Hanoi también exigió elaborar un plan dedicado a garantizar absolutamente la prevención y control epidémico en los establecimientos de salud, a la par de ejecutar rápida y eficientemente el rastreo y las pruebas para los casos que tuvieron contacto cercano con los pacientes del COVID-19.Por otro lado, las localidades deben disponer proactivamente las instalaciones de cuarentena y estrechar las actividades de gestión en esos lugares, sobre todo en los hoteles.En particular, los jefes de las agencias, unidades y organizaciones son responsables de la implementación de la prevención y el control de epidemias en sus entidades, indicó Ngoc Anh.Para el Departamento de Salud de Hanoi , Ngoc Anh instó a esta entidad a estrechar la coordinación con el Comité Popular municipal y los distritos para evaluar la situación epidémica y elaborar los planes de prevención y control de esa enfermedad de manera oportuna y eficaz./.