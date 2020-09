Hanoi por movilizar fondo multimillonario para la construcción de nuevas zonas rurales (Fuente: VNA)

Según la Oficina coordinadora de esa misión en la capital vietnamita, se han recaudado desde 2016 hasta el momento dos mil 460 millones de dólares para el cumplimiento de las tareas concernientes.Durante los últimos tiempos, Hanoi ha implementado con eficiencia las zonas de producción intensiva en pos de aprovechar con eficacia las fortalezas de cada área e impulsar el progreso integral de la agricultura hacia la modernidad.Gracias a los esfuerzos de las autoridades municipales, el ingreso promedio anual de los pobladores residentes en áreas apartadas ascendió este año a dos mil 400 dólares y la mayoría de los hogares en esas zonas ya cuentan con viviendas sólidas; mientras que se reporta también mejoramiento de los servicios en las policlínicas.Según el gobierno municipal, todas las comunas tienen hoy acceso al internet y el índice de hogares pobres en zonas rurales reduce constantemente cada año y prevé situarse en 0,5 por ciento este año.Los distritos de Dong Anh, Gia Lam y Hoai Duc ya no registran ningún hogar pobre, de acuerdo con la misma fuente.Por otro lado, se amplían también los modelos pilotos acerca de la construcción de la nueva ruralidad en las comunas de Hong Van y Dan Phuong, de los distritos de Thuong Tin y Dan Phuong, respectivamente.Según ese modelo, cada comuna debe cumplir cuatro criterios según la decisión 691/QD-TTg el 5 de junio de 2018 del primer ministro en torno a la construcción de nuevas zonas rurales de nuevo estilo en el período 2018-2020.Esos requisitos buscan elevar la calidad de las condiciones de vida tanto material como espiritual de los residentes en zonas campestres, impulsar la aplicación de tecnología en la producción, garantizar el entorno ecológico propicio para la vida humana y también estimular el progreso socioeconómico.De acuerdo con Chu Phu My, director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Hanoi, pese a esos logros alentadores y también los avances en el cambio de la estructura económica, los alcances no se corresponden aún con las potencialidades y las ventajas que posee la capital.Por otro lado, se refirió también a la limitada dimensión de la producción agrícola y el modesto crecimiento de ese sector, así como a algunas deficiencias en la atracción de inversión en la esfera.Con el fin de cumplir exitosamente los objetivos relativos a la reducción de la pobreza y elevar el ingreso de los agricultores en 2020 y los años posteriores, las autoridades municipales seguirán prestando atención a la formación vocacional y el cambio del sector laboral de los trabajadores que se dedican hoy a la agricultura.Figuran entre otras tareas por realizar la garantía de puestos de trabajo para los residentes en áreas apartadas, aplicar avances tecnológicos y ampliar la producción, al lado de la ampliación de la dimensión de las aldeas de oficio.