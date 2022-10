Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Con el fin de promover las actividades comerciales y generar un impulso para el desarrollo sostenible de la economía de la capital, Hanoi ha implementado activamente muchas medidas, sobre todo la explotación de los productos industriales con ventajas competitivas y capacidad de participar y contribuir con un alto valor agregado a las cadenas mundiales de producción y suministro.



Según la Oficina de Estadísticas de Hanoi, en los primeros nueve meses de 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad aumentó un 9,69 por ciento con respecto al mismo período de 2021 y fue un incremento alto en comparación con idéntico período en los últimos años.



Las actividades de producción industrial continuaron manteniendo su ritmo de recuperación y se estima que, en el tercer trimestre de 2022, el índice en el campo registró una subida interanual de 12,4 por ciento, señaló.



En los primeros nueve meses de 2022, el índice de producción industrial aumentó un 8,6 por ciento respecto al mismo período del año anterior (en los nueve meses de 2021 aumentó un 4,1 por ciento), agregó.



Le Tu Luc, subdirector del Centro de Promoción de Inversión, Comercio y Turismo de Hanoi, subrayó que en lo que va de año, la economía de Hanoi se ve recuperada y desarrollada, gracias a la implementación de diversas tareas y soluciones destinadas a apoyar a las comunidades empresariales municipales en la producción y los negocios.

En particular, la urbe siempre identifica a las empresas especializadas en la fabricación de productos industriales claves como la fuerza pionera, pues juegan un papel importante en el desarrollo de la capital vietnamita, enfatizó.

El programa No. 02-CTr/TU del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi determinó innovar el modelo de crecimiento, promover efectivamente el potencial y las ventajas de la ciudad en el desarrollo económico y aprovechar los logros de la Cuarta Revolución Industrial, así como aumentar el valor de la producción de los rubros industriales principales.



Por lo cual, el Comité Popular de Hanoi emitió los programas y planes sobre el desarrollo de los productos industriales claves de la metrópolis hasta 2025.



Hasta la fecha, Hanoi cuenta con 117 productos de 81 empresas, entre ellas, 22 tienen ingresos de más de mil millones de dongs (44 millones de dólares), 12 figuran entre las 500 mejores nacionales y 10 con marcas globales.



Hanoi ha formado ocho grupos industriales principales con miles de productos, sobre todo en los campos de nuevos materiales, fabricación de moldes, electricidad y electrónica, entre otros.



Para apoyar a las actividades de producción y negocios, las organizaciones de crédito de Hanoi han continuado en los últimos tiempos impulsando la implementación de las medidas para facilitar a los clientes y empresas que se encuentran dificultades en la etapa pos-COVID-19, sobre todo el préstamo de capitales.



Nguyen Minh Tuan, director de la sucursal del Banco Estatal en Hanoi, dijo que las entidades bancarias siempre actualizan la información y se acercan a las empresas, con el objetivo de otorgar préstamos con tasas de interés preferenciales.



Actualmente, la industria bancaria ha implementado drásticamente el Decreto No. 31/2022/ND-CP del Primer Ministro sobre el apoyo de la tasa de interés del dos por ciento anual desde el presupuesto estatal, comunicó.



El Banco Estatal de Vietnam emitió la Circular No. 03/2022/TT-NHNN, para aclarar que si las empresas son elegibles y tienen demandas, podrán tomar prestado del paquete de recuperación de producción y negocios de casi 1,8 mil millones de dólares en 2022 y 2023 con tasa de interés del dos por ciento, remarcó.



Nguyen Manh Quyen, vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, subrayó que la ciudad siempre ha determinado que las empresas especializadas en la fabricación de productos industriales claves figuran entre las fuerzas pioneras, manteniendo una posición importante en el proceso de desarrollo de la economía capitalina.



Hanoi se compromete a acompañar para que las empresas en la esfera tengan oportunidades de avanzar y contribuir al desarrollo general de la urbe, reiteró./.