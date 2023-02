Una vista panorámica de Hoi An (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la ciudad Hoi An de la provincia central vietnamita de Quang Nam presentó el informe temático “Hoi An: De ciudad patrimonio a ciudad creativa”.Se trata de una actividad con el propósito de difundir ampliamente a los pobladores y turistas sobre el significado y el objetivo de construir Hoi An desde una ciudad patrimonial a una creativa global en el futuro.Hoi An fue una de las siete urbes elegidas por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam para implementar el proyecto de desarrollo de la red de ciudades creativas en el sistema relativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informó el vicepresidente del Comité Popular de esta metrópolis, Nguyen Van Lanh.La red de las ciudades creativas de la UNESCO fue establecida en 2004 para impulsar la cooperación entre urbes reconocidas internacionalmente con recursos y creatividad culturales como base para el desarrollo urbano sostenible.Las ciudades de diferentes países pueden elegir una de las siete categorías que se utilizaran como criterios al crear su solicitud para incorporarse a la "Red de Ciudades Creativas de la UNESCO", incluidas artesanías y artes populares, diseño, cinematografía, gastronomía, literatura, artes de multimedia y música. Hoi An eligió el campo de la artesanía y las artes populares para unirse a esa red de la UNESCO porque es la principal ventaja de la localidad, reveló Van Lanh.En esta ocasión, el gobierno local lanzó la página electrónica “Hoi An – Ciudad creativa ” y el proyecto de publicidad de las imágenes de la urbe en la plataforma metaverse de Bizverse./.