En Hoi An (Fuente: baoquangnam.vn

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La antigua ciudad de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam, ha sido nombrada entre los 25 mejores destinos de luna de miel del mundo en 2024 en la categoría de Travelers’ Choice Best of the Best 2024 por TripAdvisor , la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo.Según Nguyen Thanh Hong, director del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, las clasificaciones de Tripadvisor se basan en opiniones de turistas de los últimos 12 meses.Bali (Indonesia) encabezó la lista gracias a sus largas playas de fina arena blanca y hermosos paisajes. Hoi An ocupó el segundo lugar y fue el único representante vietnamita en figurar en el registro.Otros destinos nombrados fueron Maldivas, República Dominicana, Mauricio, Khao Lak (Tailandia), Santorini (Grecia) y Venecia (Italia), entre otros.Esas locaciones son lugares para disfrutar de lunas de miel con hermosos paisajes y cenas románticas para parejas.La lista se enmarca en los primeros Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 de Tripadvisor para homenajear a destinos con restaurantes, hoteles y actividades de entretenimiento, las cuales reciben una cantidad de votos que superan con creces las expectativas de los visitantes. Menos del 1% de los ocho millones de solicitudes reciben el premio Best of the Best.Hoi An fue una vez un importante y bullicioso puerto comercial del Sudeste Asiático entre los siglos XV y XIX. Al mismo tiempo, esta también era una parada popular para quienes viajaban y se ha vuelto más popular entre los turistas extranjeros; pero resulta especialmente atractiva para personas provenientes de Japón, China y Corea del Sur.El día 14 de cada mes lunar, Hoi An organiza la "Noche de luna llena en el casco antiguo" y otros festivales con linternas de colores que brillan románticamente a la luz del río, aportando las características tradicionales de la ciudad antigua.Además, la localidad cuenta con atracciones famosas como el puente Cau, el templo Quan Cong y casas antiguas junto con pequeñas calles cubiertas de musgo para peatones.Durante las recientes vacaciones del Año Nuevo Lunar (del 8 al 14 de febrero), la provincia de Quang recibió a 305 mil visitantes, un aumento del 35% respecto al mismo período del año pasado, de los cuales los viajeros internacionales alcanzaron 97 mil, un aumento interanual del 42%./.