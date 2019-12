Can Tho, Vietnam (VNA)- La Universidad de Can Tho fue honrado con el Premio Presidente de la Agencia japonesa para la Cooperación Internacional (JICA), por sus contribuciones al desarrollo socioeconómico del país, anunció un portavoz del centro docente.En el acto de entrega de esa condecoración, efectuada la víspera en esta ciudad sureña, Ha Thanh Toan, rector de la institución superior, destacó los esfuerzos del colectivo de su entidad por contribuir al desarrollo de la urbe, así como de toda la zona del Delta del río Mekong.La Universidad de Can Tho, fundada en 1966, ha consolidado su posición como un centro de formación e investigación principal de la región, especialmente en el sector agropecuario, precisó.El pedagogo resaltó además el apoyo de la JICA a la universidad, especialmente a través de sus programas de asistencia no reembolsable, cooperación técnica, y apoyo a la capacitación de funcionarios de alto nivel en los renglones agropecuario, acuícola y medioambiental.El colegio coopera también con muchas instituciones japonesas en el despliegue de los proyectos y estudios conjuntos sobre el cambio climático y la agricultura, añadió.La JICA presenta todos los años el Premio Presidente para distinguir a individuos y organizaciones por sus logros destacados en materia de desarrollo socioeconómico en países en vía de desarrollo a través de las actividades de cooperación internacional de ese organismo.Este año, la entidad entregó ese galardón a 58 personas y colectivos en el mundo, incluido la Universidad de Can Tho ./.