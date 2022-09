Ciudad emperial de Hue (Fuente: VNA)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA)- Situada en la provincia costera central de Thua Thien-Hue, la ciudad de Hue, antigua capital imperial de Vietnam, alberga la mayor parte de los sitios patrimoniales de la nación. La urbe también es sede de los festivales más grandes del país indochino.Por ello, la administración provincial considera el turismo como un sector económico clave, y se esfuerza por convertirla en un destino de patrimonio cultural de fama mundial, poniendo como meta recibir unos ocho millones de visitantes, de ellos la mitad internacionales. Al mismo tiempo, el patrimonio, la cultura y los festivales también han sido identificados por Thua Thien Hue como puntos de ventaja, base y motivaciones para construir una estrategia de desarrollo hacia una ciudad administrada centralmente y una urbe patrimonial y de festivales a nivel mundial.Antigua capital, ciudad de patrimonios hoyTras largos días desolados como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la antigua ciudad imperial está entrando en temporada alta de turismo en el verano de 2022 con la reapertura de todos sus famosos sitios de interés. Especialmente, se ha aplicado en determinados períodos la entrada gratis a los palacios, templos y tumbas de la dinastía Nguyen a fin de buscar un aumento rápido de visitantes.Según Hoang Dinh The, guía turístico especializado en los viajes de extranjeros a Hue, antes de la pandemia, turistas de Corea del Sur, China, Alemania, Francia, Inglaterra y otros países venían en gran número para visitar las reliquias de templos, mausoleos de la dinastía Nguyen, así como los paisajes naturales de la vieja capital. Ahora, los turistas extranjeros han comenzado a regresar, pero en poca cantidad, por lo que tiene que trabajar con los viajes nacionales. Se espera que en un futuro cercano, cuando los vuelos internacionales vuelvan a la normalidad total, la cantidad de vacacionistas foráneos se tornará numerosa como antes.La historia creó a Hue como una tierra especial y única de Vietnam. Situada en una ubicación clave, la localidad siempre fue elegida para convertirse en un centro político, económico y cultural, incluso cuando era capital de Cochinchina (1636-1775) y también durante el tiempo de la ciudadela real de la dinastía Tay Son y la dinastía Nguyen (1788-1945). Todos estos factores hacen que Hue tenga una elevada densidad patrimonial con numerosas y diversas formas, desde la cultura tangible hasta la intangible, como la arquitectura, los festivales, la escultura, la música, la pintura, la artesanía y la culinaria, entre otros aspectos.Hoy en día, Hue no es solamente famosa como tierra de poéticos paisajes naturales, sino que también es la única antigua capital de Vietnam que aún conserva bastante intacta la arquitectura general de ciudadelas, palacios, mausoleos, santuarios...; junto con miles de artefactos y antigüedades especialmente raros y preciosos. En particular, es la única localidad del país que cuenta con siete patrimonios reconocidos por la Unesco como patrimonio mundial y patrimonio regional. No es casual que muchos investigadores de la cultura hayan comentado que Hue es un poema magistral sobre la arquitectura urbana, una ciudad exclusiva que guarda en sí tesoros invaluables, un excepcional museo de cultura material y espiritual de Vietnam.Ese enorme “almacén” de patrimonio cultural es la propiedad invaluable que los antepasados le legaron a la urbe. Es un valioso recurso que Thua Thien Hue puede explotar para el desarrollo económico y turístico, y también una base y motivación para la estrategia de construir y desarrollar la provincia en una ciudad patrimonial, bajo la jurisdicción del Gobierno central, en aras de preservar y promover el valor del patrimonio de la antigua urbe imperial y su identidad cultural.Única ciudad de festivales de AsiaLa hue lla más destacada de Hue en el aprovechamiento del patrimonio y la cultura para el desarrollo económico, el turismo, la mejora de la vida de las personas y la promoción de la imagen local en el ámbito internacional es la creación y exitosa organización del Festival de Hue, de frecuencia bienal y carácter internacional. Desde su primera edición en 1992, se han realizado 11, cada una con actividades culturales y artísticas únicas que han dejado profundas impresiones en los visitantes nacionales y extranjeros.El Festival de Hue es un programa artístico organizado de gran escala y con profesionalidad. Se lleva a cabo en varios lugares de la ciudad y sus alrededores durante casi dos semanas. Además de los programas imbuidos de las huellas reales y la cultura tradicional de Hue, como las ceremonias de la noche real, el Ban soc (emisión del nuevo calendario), la gala real, la ceremonia de la ardilla, la ceremonia del cambio de guardia, la ceremonia del sacrificio y otras, que reproducen ante los espectadores el mundo de los palacios reales bajo la dinastía Nguyen, el Festival también consiste en interesantes espectáculos de arte contemporáneo realizados por famosos artistas y grupos provenientes de muchos países, incluyendo Francia, Argentina, Inglaterra, India, Bélgica, Camboya, Dinamarca, Corea, Estados Unidos, Israel, Italia, Laos, Mongolia, México, Rusia, Japón, Tailandia, España, Turquía, Suiza, China y Australia.La festividad de Hue se renueva constantemente, atrayendo cada vez más la participación de miles de actores y decenas de grupos artísticos internacionales que satisfacen la creciente demanda de locales y turistas, además de contribuir a fortalecer la solidaridad y el intercambio cultural entre los países.En el pasado, el Festival se solía organizar en un período de tiempo determinado que duraba alrededor de unas dos semanas. A partir de 2022, esta cita se renovará en forma de un festival de cuatro estaciones. Cada temporada del festival se centrará en un tema diferente, adecuado a las condiciones climáticas, la cultura, las costumbres, los hábitos y el estilo de vida de Hue. Como el festival ahora se llevará a cabo casi continuamente durante todo el año, los visitantes pueden elegir libremente la hora y el tema para participar según su interés.No es de extrañar que en la Semana del Festival de Hue del verano 2022, que tuvo lugar a finales de junio, decenas de miles de visitantes, incluidos muchos turistas extranjeros, acudieron a Hue para disfrutar del frenético ambiente festivo.El embajador de Filipinas en Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre, expresó: “Es genial que se haya vuelto a celebrar el Festival de Hue y estamos muy agradecidos de haber sido invitados a asistir a este programa”. Mientras, Andrey Borodenko, director adjunto del Centro para la Ciencia y la Cultura Rusas en Hanoi, dijo: “Aunque el impacto de la pandemia dificulta aún los viajes entre países, este Festival ha invitado a muchas compañías de arte internacionales a presentarse, incluida una de Rusia. Espero que los participantes lo disfruten”.Según Phan Thanh Hai, director del Departamento de Cultura y Deportes de la provincia de Thua Thien Hue, el Festival es esencialmente cultural. El mayor potencial de Hue es la cultura y el patrimonio, por lo que usarlo como material para los festejos es el factor más importante.Esto demuestra que construir y desarrollar Hue como un centro de festivales de la región y del mundo sobre la base del potencial del patrimonio y la cultura es una dirección sostenible e inevitable para que Hue se integre, pero no se disuelva en la tendencia actual de la globalización. En un futuro cercano, se espera que esta antigua ciudad imperial agregue su nombre al mapa de las ciudades famosas de festivales en el mundo, como el Festival de Avignon de Francia, el Festival de Edimburgo de Escocia, el Festival de Adelaida de Australia o el Geyeongju de Corea del Sur.Con paisajes poéticos, ambiente tranquilo, tradiciones religiosas, arquitectura histórica de cientos de años de antigüedad y aspectos destacados del patrimonio cultural material e inmaterial reconocido por la Unesco, la ciudad de los intercambios culturales y la integración debe convertirse en una parada ineludible en los itinerarios de los turistas para descubrir el encanto oculto de Vietnam./.