Thai Binh, Vietnam (VNA)- Un total de 350 cometas de 35 clubes de provincias y ciudades de Vietnam participaron en el II Festival Nacional de Cometas , organizado en el Área de Ecoturismo de Con Den, en el distrito de Thai Thuy, provincia norteña de Thai Binh.Truong Thi Hong Hanh, directora del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Thai Binh , destacó que con el evento, la tradición local de volar la cometa de flauta en el festival Sau Den de la comuna de Song An fue reconocida como patrimonio cultural intangible nacional. La provincia se siente muy honrada de acoger el II Festival Nacional de Cometas, dijo.Según el periódico electrónico Nhan Dan, este año las cometas de la comuna de Song An, que representan a Thai Binh, competieron contra casi 150 artistas provenientes de Ciudad Ho Chi Minh, Hanói y las provincias de Binh Duong, Dak Lak, Thai Nguyen, Quang Ninh y Nam Dinh.Los visitantes tuvieron oportunidad de aprender a hacer, pintar y volar una cometa. En particular, pudieron presenciar las competencias de cometa de flauta, que se celebran desde hace cientos de años sin cambiar las reglas de juego.El evento contribuye a promover la belleza cultural local y a concientizar la importancia de conservar y transmitir los valores culturales tradicionales de generación en generación./.