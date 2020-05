Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ninh Binh, Vietnam, 18 may (VNA)- "Tam Coc-Trang An en tono amarillento" es el tema de la Semana del Turismo Ninh Binh 2020, que se celebra del 16 al 22 de los corrientes en esta provincia norvietnamita.El evento, inaugurado el 16 de mayo, resalta la belleza de la temporada de arroz maduro en el mes de mayo, un maravilloso cuadro compuesto por los esfuerzos de cientos de familias de cultivadores del grano en la comuna de Ninh Hai de esta localidad.Este es el momento del año más atractivo para los turistas, especialmente para los fotógrafos, encantados de capturar las imágenes de los arrozales dorados, iluminados bajo el sol de verano, al lado del sinuoso río Ngo Dong y las majestuosas montañas de Trang An.La Semana del Turismo Ninh Binh es el primer paso para la promoción de la imagen turística de esta región turística clave del país, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.En la provincia se localiza el Conjunto Paisajístico de Trang An, reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Parque Nacional Cuc Phuong, la Iglesia de Piedra Phat Diem y el Área Turística del Humedal Van Long, entre otros lugares de singular belleza.Ninh Binh ha cimentado su prestigio como un destino turístico seguro, atractivo y hospitalario.Este año en particular el objetivo de la Semana del Turismo es ayudar a las empresas vinculadas a la industria del ocio a superar las dificultades ocasionadas por la epidemia de Covid-19. Asimismo, se buscan promover el mercado turístico nacional y crear condiciones para atraer a los vacacionista internacionales en la etapa post-pandemia.El programa constituye uno de los eventos en respuesta al "Año del Turismo Nacional 2020" celebrado en Ninh Binh./.