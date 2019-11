An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de An Giang y la Unión Europea (UE) poseen muchas potencialidades y oportunidades de cooperación e inversión, especialmente en los sectores de energía renovable, y de tratamiento medioambiental y residual.

Impulsa provincia vietnamita cooperación con Unión Europea (Foto: baomoi.com)

El presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Thanh Binh , expresó tal afirmación durante su encuentro, efectuado hoy aquí, con el vicepresidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento de la UE (INTA), Jan Zahradil.En las conversaciones, Thanh Binh exhortó a los invitados extranjeros a impulsar la colaboración entre los empresarios europeos y los de An Giang, así como a crear condiciones favorables para que las compañías locales promuevan y expandan la venta de sus productos agrícolas al mercado de la UE, especialmente los envíos del arroz vietnamita, lo que se refuerza con la firma del Tratado de Libre Comercio entre el país indochino y ese bloque comunitario (EVFTA).Anheló q ue la UE siga apoyando a An Giang , y a otras provincias en el Delta del río Mekong, en las tareas de enfrentamiento al cambio climático y de alivio de los desastres naturales, así como en el acceso a los fondos internacionales para mejorar la realización de esa misión.Por su parte, el subtitular europeo concedió la importancia del EVFTA y el Acuerdo de Protección de Inversión con la UE (EVIPA) para Vietnam, y especialmente para An Giang, y reiteró la disposición de la agrupación europea a compartir e intercambiar las experiencias con el país sudesteasiático sobre los aspectos mencionados./.