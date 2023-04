Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Aprovechando las ventajas de los recursos turísticos y las condiciones climáticas, las actividades de la industria sin humo en muchas localidades de la región del Sudeste y el Delta del Mekong continuaron prosperando en el primer trimestre de 2023.



Durante ese período, más de 7,5 millones de turistas visitaron Ciudad Ho Chi Minh, incluidos un millón de extranjeros, para aumentos respectivos del 60 y 100 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2022.



El ingreso por servicios de alojamiento y comida en la urbe aumentó más del 37 por ciento, y el de servicios de viaje creció un 84,5 por ciento con respecto al mismo período de 2022.



Las autoridades atribuyeron estos resultados al despliegue eficaz de productos turísticos típicos de cada barrio de la ciudad y la promoción de las fortalezas de los destinos turísticos locales.



En el Delta del Mekong, la provincia de Kien Giang recibió a casi 2,3 millones de visitantes en el primer trimestre, en el que la ciudad de Phu Quoc, un destino destacado en el mapa turístico nacional e internacional, acogió a más de 1,5 millones de viajeros, una subida interanual del 43 por ciento.



Promoviendo los resultados alcanzados, la industria turística de la región sureña propuso muchas soluciones para continuar diversificando productos y ampliando mercados para atraer turistas en el tiempo venidero.



Según Nguyen Thi Anh Hoa, directora del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, se continuará mejorando la calidad de los productos turísticos y fortaleciendo la comunicación sobre los destinos y la marca turística de la urbe.



La metrópolis también se centrará en impulsar el turismo fluvial, médico, cultural, culinario y MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones).



Además, se incrementará la conexión turística con otras localidades de la región y se fortalecerá la coordinación interprovincial en la transformación digital para aumentar la efectividad de la promoción turística.



Mientras, la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau se esfuerza por recibir este año a unos 13,9 millones de visitantes y se espera que el ingreso por servicios de viaje y alojamiento aumente en un ocho por ciento con respecto a 2022.



Con el objetivo de convertirse en un centro turístico de alta calidad de clase mundial, la localidad continúa desarrollando productos del turismo marítimo e insular, de bienestar y ecoturismo.

El mercado flotante de Cai Rang (Can Tho) es una atracción turística única del Delta del Mekong en general y de la ciudad de Can Tho en particular. Fue votado como uno de los 10 mercados más impresionantes del mundo por la revista de viajes británica Rough Guide (Fuente: VNA)