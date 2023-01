Lanzamiento de linternas (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) El Comité Popular del distrito de Ninh Kieu, ciudad de Can Tho, inauguró recientemente el quinto Festival de Turismo-Noche de Linternas Ninh Kieu-Can Tho 2023.

Al intervenir en la inauguración, Huynh Trung Tru, presidente del distrito de Ninh Kieu, subrayó que se trata de una de las actividades sobre la industria del ocio de la urbe, con vistas a promover los valores culturales tradicionales con el turismo fluvial típico de Can Tho.

Mientras Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del Comité Popular municipal, informó que con posición como distrito central de la metrópolis, Ninh Kieu dispone de potenciales, ventajas y condiciones favorables para el desarrollo socioeconómico, especialmente en comercio y turismo.

En los últimos tiempos, Ninh Kieu ha dado pasos significativos en el desarrollo de la industria sin humo, particularmente las actividades turísticas se han integrado en las de festivales culturales y eventos adecuados a las características de la situación del distrito, destacó.

Acto de inauguración (Fuente:VNA)

Del 5 al 7 del presente mes, los espectadores pueden participar en el Festival de Globos Aerostáticos y el lanzamiento de linternas en el lago Xang Thoi, así como disfrutar de músicas callejeras y recorrer los pabellones de exhibición de productos OCOP (Cada comuna, un producto) y de gastronomía creativa, entre otras actividades.



En 2022, el distrito de Ninh Kieu recibió alrededor de 4,6 millones de turistas (que representan casi el 90 por ciento del número total de visitantes a Can Tho), por un ingreso de 86,9 millones de dólares, lo cual contribuyó en gran medida al desarrollo de la industria del ocio municipal./.