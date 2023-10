El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, participa en una actuación artística en el Festival (Fuente:VNA)

Son La, Vietnam (VNA) El primer Festival de Café de la provincia norteña vietnamita de Son La 2023 se inauguró hoy con la participación de numerosos funcionarios locales y nacionales, especialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue.



Al intervenir en la apertura, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la provincia, Nguyen Huu Dong, enfatizó que se trata de un evento importante y una oportunidad para que Son La y otras localidades del Noroeste presenten y promomuevan los productos de café Arábica y honren a los cultores, productores y exportadores del rubro, como contribución a afirmar la posición de café Arábica local en los mercados domésticos y extranjeros.



Además, el evento pretende realizar el objetivo de vincular a las provincias en el Norte del país en la producción, procesamiento y consumo de café, a fin de convertir a Son La en un centro de procesamiento de productos agrícolas de la zona según el espíritu de la Resolución 11-NQ/TW del 10 de febrero de 2022 del Buró Político del PCV, reiteró.



Con una serie de actividades diversas de la festividad, Son La espera presentar, divulgar y proporcionar informaciones específicas sobre los productos de Arábica local a las empresas y consumidores nacionales y extranjeros, así como atraer a las inversiones en las fábricas de procesamiento profundo y diversificado de rubros desde café, con vistas a elevar el valor de los frutos y contribuir al consumo y exportación de artículos agrícolas provinciales, en general.



Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, Le Minh Hoan, subrayó que el evento marca el viaje de 70 años de desarrollo de café de Son la, desde una planta que ayuda a mejorar los medios de vida de las personas hasta una marca especializada, la cual hoy día es conocida por numerosos países y territorios en el mundo.



El producto de Son La siempre ha sido brindado aportes positivos al desarrollo común de la industria cafetera de Vietnam, apuntó.

Según el titular, la Europa recientemente lanzó una norma que regula los productos agrícolas que no causan la deforestación, lo que es a la vez un desafío y una oportunidad para el café de Son La, en particular, y la industria nacional, en general.



Cumplir los requisitos para un desarrollo verde y sostenible se considera difícil, sin embargo, si no se hace, será aún más difícil, pues los consumidores de hoy no sólo buscan comprar productos, sino que también se preocupan más por el método, el procesamiento, el origen de los mismos, remarcó.



También indicó que se trata de una oportunidad para reunirse, intercambiar y continuar materializando el desarrollo sostenible de la rama de café de Vietnam.



Con anterioridad, Dinh Hue sostuvo en encuentro de trabajo con las autoridades de Son La y colocó incienso para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el templo dedicado al héroe nacional en la Plaza de Tay Bac./.