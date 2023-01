Foto de ilustración (Fuente:AFP/VNA)

Yakarta (VNA) – El presidente de Indonesia , Joko Widodo, firmó un reglamento que detalla nuevos requisitos de seguridad y protección para las empresas que buscan extraer materiales nucleares en el país, según The Jakarta Post.La Regulación Gubernamental No. 52/2022, que entró en vigencia el 12 de diciembre, requiere que las empresas completen un análisis de seguridad antes de comenzar a extraer materiales nucleares. Esto incluye un estudio de factibilidad, un plan de diseño y construcción para la mina, así como respuestas de emergencia y contramedidas en caso de un accidente nuclear. Además, las empresas deben gestionar sus desechos nucleares y llevar a cabo programas de capacitación sobre exposición a la radiación.También se pide a las empresas mineras que se comprometan, en un documento formal, a no trabajar al servicio del desarrollo de armas nucleares. Deben presentar un plan de negocios y desarrollo y proporcionar periódicamente a las autoridades un inventario actualizado de los materiales nucleares extraídos y las importaciones de cualquier equipo especial.Aquellos que no cumplan con los procedimientos de seguridad y protección enfrentarán sanciones administrativas, que van desde amonestaciones por escrito y multas administrativas hasta revocaciones de licencias.La nueva regulación llega un mes después de que el presidente Joko Widodo enmendara una regulación relacionada con las fuentes de ingresos no fiscales de la Agencia Reguladora de Energía Nuclear (Bapeten). En consecuencia, Bapeten puede recibir ingresos no tributarios por sanciones administrativas a las empresas que no cumplan con la normativa vigente.Las nuevas regulaciones pueden servir a un plan del gobierno, que tiene como objetivo construir la primera planta de energía nuclear del país para 2040.Indonesia tiene actualmente tres reactores nucleares para fines investigativos. Son el reactor Triga 2000 de dos MW en Bandung, en la provincia de Java Occidental; el reactor GA Siwabessy de 30 MW en Serpong, Banten, y el reactor Kartini de 100 KW en Yogyakarta./.