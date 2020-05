Los acusados en el juicio de apelación (Fuente: VNA)

El magistrado Ngo Anh Dung presidirá el juicio, el cual debe prolongarse de seis a ocho jornadas.La mayoría de los 21 acusados son exfuncionarios del gobierno municipal y el resto, empresarios.A un total de siete implicados se les imputa la “violación de las normas de gestión y uso de bienes estatales, provocando pérdidas y despilfarro”, e igual cantidad fueron acusados de “transgredir regulaciones sobre la gestión de terrenos”.En especial, se le atribuyen esos dos cargos a Van Minh, Huu Chien, Phan Van Anh Vu (expresidente de la Junta administrativa de la empresa de construcción 79 y las corporaciones I.V.C. y Nhat Gia Phuc), a Nguyen Ngoc Tuan (expresidente del Comité Popular de Da Nang), Phan Xuan It (exsubjefe de la Oficina del gobierno local), a Nguyen Quang Thanh (exdirector de la compañía Minh Hung Phat) y a Phan Minh Cuong (exdirector de I.V.C. y director general de la empresa de construcción 79).Tras el juicio de primera instancia efectuado en enero, 20 de los 21 acusados presentaron su reclamación, solicitando la disminución de las penas.Con anterioridad, la Corte Popular de Hanoi sentenció a Tran Van Minh a 17 años de encarcelamiento; a Van Huu Chien, 11 años; y a Phan Van Anh Vu, un total de 25 años por ambos cargos.Mientras, Nguyen Ngoc Tuan, exvicepresidente del Comité Popular de Da Nang; y Phan Xuan It, exsubjefe de la Oficina del gobierno municipal, recibieron condenas de cinco y seis años de prisión, respectivamente.Además, el tribunal condenó a siete individuos, exfuncionarios de Da Nang y exgerentes de diversas empresas en la ciudad, a penas de entre 18 meses y seis años de prisión, por transgredir regulaciones sobre la gestión y el uso de bienes estatales.Otros seis imputados recibieron sentencias de entre 18 meses y tres años de privación de libertad, por violar normas sobre la gestión del terreno.Según el acta de acusación de la Fiscalía Popular Suprema, se trata de un caso de especial gravedad acontecido en Da Nang, y la mayoría de los acusados son exfuncionarios importantes de esa metrópolis.Por motivos diversos, Van Minh y sus cómplices infringieron de forma grave las leyes y normas referentes a la gestión y uso de propiedades estatales y de terrenos, en el período 2006-2014, al favorecer a Anh Vu para obtener ganancias ilícitas a gran escala, lo que causó grandes afectaciones al presupuesto estatal.En particular, Van Minh respaldó a Anh Vu para que pudiese beneficiarse de los derechos de usufructo de diferentes bienes inmuebles públicos y proyectos relativos. Esas transgresiones provocaron una pérdida de más de 950 millones de dólares./.