Inician proceso legal contra exministro de Transporte de Vietnam por infracción en la gestión (Fuente:VNA)

Hanoi, 26 oct (VNA)- La Fiscalía Popular Suprema de Vietnam decidió emprender el proceso legal contra el exministro de Transporte Dinh La Thang por sus vínculos con el caso en que “el acusado Dinh Ngoc He cometió acciones fraudulentas para apropiarse indebidamente de 31,52 millones de dólares de peajes de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong”.Con anterioridad, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública también inició el proceso legal y emitió conclusiones de la pesquisa del caso de “violar las normas de contabilidad provocando graves consecuencias; regulaciones de gestión y uso de bienes estatales causando despilfarro y pérdidas” acontecido en la compañía Yen Khanh de la Corporación general Cuu Long y otras unidades implicadas, en la licitación y cobro de peajes en la mencionada carretera.Según el acta de la acusación, La Thang fue considerado como el autor intelectual de esas infracciones.Se precisó que el proyecto de la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong se realizó con el presupuesto estatal, por esa razón, la concesión del derecho de cobrar el peaje se considera como la “venta de bienes de Estado”.El Ministerio de Transporte fue designado por el primer ministro como la entidad encargada del plan al respecto, en pos de devolver al Estado el monto invertido en el programa.Sin embargo, en el proceso de implementación del plan, La Thang, entonces titular de la cartera, realizó llamadas telefónicas a Duong Tuan Minh, director general de la Corporación general Cuu Long y adoptó “directrices anormales”.Con posterioridad, La Thang presentó a Dinh Ngoc He para que accediera al proyecto y favoreció a la empresa de ese sujeto para obtener éxito en la subasta del derecho al respecto.Ngoc He, por su parte, aprovechó su relación con La Thang para establecer un expediente falsificado en pos de participar en esa subasta y cometer acciones fraudulentas en pos de apropiarse de bienes estatales de manera ilegal.La Thang, quien tenía clara conciencia sobre las normas estatales acerca de la gestión de propiedades del Estado y también el gran valor del mencionado proyecto, buscó una contraparte para “optimizar” los beneficios generados por la concesión de la potestad para cobrar el peaje.Emitió directrices a favor de la empresa de Ngoc He, que sufrió en aquel momento pérdidas comerciales y no contó con suficiente capacidad financiera para acceder a ese derecho.Por otro lado, según la Fiscalía Popular, La Thanh debe asumir responsabilidades por todas las infracciones de los funcionarios en el Ministerio de Transporte referentes a la subasta mencionada, lo que provocó una pérdida de alrededor de 31,52 millones de dólares para el Estado.Por esas acciones, La Thanh fue acusado de “transgredir normas sobre la gestión y uso de bienes estatales provocando pérdidas y despilfarro”.De acuerdo con el acta de la acusación, el viceministro de Transporte Nguyen Hong Truong cometió infracciones al dirigir a la unidad que se adjudicó la licitación.Hong Truong selló la decisión para aprobar el precio inicial de la licitación, sin avisar al Consejo o ninguna organización a cargo de la supervisión al respecto y también autorizó la participación de solo una entidad en esa subasta, la cual ganó el proyecto con el precio inicial propuesto por el Ministerio.Con el propósito de apropiarse indebidamente del fondo recaudado de los peajes, Ngoc He orientó a sus subordinados falsificar los informes, en pos de convertir su empresa de una entidad con pérdidas comerciales en una compañía con ganancias, y también la supervisión de la unidad auditora en los balances financieros de 2001 y 2002.De esa manera, obtuvo el éxito en la licitación. Sin embargo, con posterioridad, debido a que no contó con la suficiente capacidad financiera, Ngoc He prolongó el período de pago por acceder al derecho de beneficiarse de los peajes, y se apropió así de manera ilegal de 31,52 millones de dólares del Estado./.