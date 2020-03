Una área concentrada de cuarentena en la provincia norvietnamita de Hoa Binh (Fuente: VNA)

Hanoi, 11 mar (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, solicitó hoy medidas más enérgicas para prevenir y controlar la enfermedad respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), teniendo en cuenta la situación cada vez más complicada de la epidemia.En una directiva emitida el mismo día, señaló que este mal se ha registrado en 105 países con 114 mil víctimas. En los últimos 10 días, el número de casos de infección y muertes ha aumentado considerablemente.Después de 22 días sin ningún caso nuevo, se han registrado en este territorio indochino 18 pacientes con COVID-19 en los últimos cuatro días, incluidos muchos de países con grandes volúmenes de comercio y viajeros con Vietnam.Enfrentando los nuevos desarrollos, el jefe del Gobierno ordenó a los ministerios, sectores y localidades que continúen implementando estricta y drásticamente las instrucciones del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y del primer ministro para minimizar la propagación de COVID-19, mantenerse preparados para enfrentar el brote y proteger a la salud y vida de las personas.Les pidió que se preparen para todas las circunstancias y que tengan en cuenta el espíritu de “combatir la epidemia como luchar contra el enemigo" y "proteger la salud y la vida de las personas incluso a expensas de los beneficios económicos".En particular, el primer ministro solicitó a los ministerios, agencias de nivel ministerial y los comités populares de las localidades a nivel provincial que avancen con la detección rápida y el control estricto de las fuentes de infección, tanto en el país como en otras naciones; poner en cuarentena o monitorear a aquellos que tienen contacto con casos confirmados de acuerdo con la guía del Ministerio de Salud; y vigilar a las personas que ingresan al país en los últimos 14 días pero no tienen que quedarse en áreas concentradas de cuarentena.También exigió un control más estricto de quienes ingresan a Vietnam a través de puntos de entrada por aire, tierra y mar; y la suspensión unilateral de la exención de visado para ciudadanos de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania y España, así como para vietnamitas, sus cónyuges e hijos en los mencionados países.La declaración médica es obligatoria para todas las personas que ingresan a Vietnam; aquellos que vienen o viajan a través de áreas afectadas por el brote deben ser puestos en cuarentena; y los vuelos entre el país y esas áreas, incluidos los de las aerolíneas extranjeras, deben minimizarse, según la directiva.El primer ministro también solicitó a las agencias y localidades que gestionen y garanticen estrictamente la seguridad de las actividades turísticas, pospongan los viajes al extranjero y aconsejen a las personas que no suban a bordo, especialmente las áreas afectadas por COVID-19.En su directiva, el líder gubernamental también ordenó a las partes relevantes que elaboren planes para la cuarentena a gran escala; intensifiquen la investigación sobre prevención, tratamiento y vacunas de COVID-19; y traten estrictamente con personas que publicitan noticias falsas, inflan intencionalmente los precios o violan las regulaciones sobre declaración médica y cuarentena./.