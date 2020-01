Una ceremonia se efectuó hoy en esta urbe sureña para condecorar a título póstumo la Orden Real Sahametrei de primera categoría de Camboya al mayor general Hoang The Thien, como reconocimiento de su contribución a la victoria contra el régimen genocida de Pol Pot.

Le Dinh Kinh, uno de los alborotadores en el caso de alteración del orden público en la comuna de Dong Tam, en el distrito de My Duc, en esta capital, murió con una granada en su mano, afirmó hoy To An Xo, jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.