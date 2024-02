Hanoi (VNA) – En vísperas de la próxima inspección de una delegación de la Comisión Europea ( CE ), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD) pidió recientemente a las administraciones de las localidades costeras revisar la situación de las embarcaciones de pesca que no pueden ser rastreadas, a través de sistemas de seguimiento de buques (VMS).Está previsto que una delegación de la CE viaje a Vietnam en abril para la quinta inspección de los esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).Con el fin de preparar la visita y persuadir a la CE de que retire la advertencia de “tarjeta amarilla” sobre el tema, el MARD envió una solicitud por escrito a los comités populares de las provincias costeras y las ciudades centralizadas.En este sentido, exigió a las localidades revisar, examinar y aclarar la situación de las embarcaciones que no han podido ser rastreadas vía VMS durante más de seis meses, especialmente las de eslora igual o superior a 24 metros, e informar sobre las causas de sus pérdidas de rastreo, resultados de liquidación, y razones para no imponer multas de acuerdo con la normativa.Se les pidió que verificaran la información con el objetivo de tratar estrictamente a los buques que cometen violaciones relacionadas con VMS, especialmente los de 24 metros de largo o más, así como a aquellos que infringen y pescan ilegalmente en aguas extranjeras.El MARD solicitó a las localidades que aumenten las comunicaciones y la orientación para ayudar a los pescadores a registrar sus embarcaciones y, al mismo tiempo, evitar que embarcaciones no verificadas, no registradas o sin licencia operen en sus aguas.Además, se instó a las provincias y ciudades a aumentar los recursos para aplicar el sistema de trazabilidad electrónica y los cuadernos de pesca electrónicos a las actividades pesqueras para garantizar la transparencia de la información.También se les pidió que hicieran actualizaciones diarias sobre los buques pesqueros, los resultados de las sanciones administrativas, los volúmenes de productos del mar registrados en los puertos pesqueros, los certificados relacionados con los productos del mar y los buques de alto riesgo, entre otros, en las bases de datos pesqueras pertinentes.El MARD incluso les pidió que mejoraran la gestión de las embarcaciones que llegan y salen de los puertos pesqueros locales, para detectar y tratar exhaustivamente los vehículos infractores.La CE emitió una advertencia de “tarjeta amarilla” para Vietnam a este respecto en 2017. Puede ir seguida de una “tarjeta verde” si el problema se resuelve o de una “tarjeta roja” si no. Una “tarjeta roja” puede llevar a una prohibición total de las exportaciones de productos acuáticos a la UE./.