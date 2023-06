Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El segundo seminario científico internacional Vietnam -Japón sobre la prevención y control de las enfermedades no transmisibles se llevó a cabo hoy en Hanoi, con la participación de numerosos especialistas de los dos países.Al intervenir en el evento, Tokuaki Shobayashi, exjefe del Departamento de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, informó que su país ha implementado el programa “Salud Japón 21” a partir de 2013, lo cual ha ayudado a llevar al país del sol naciente a mantener la esperanza de vida promedio y la de vida saludable más altas en el mundo.La salud figura entre las mayores preocupaciones de muchos ciudadanos nipones, por lo cual, no solo el Gobierno, las corporaciones también desempeñan papeles en el mejoramiento de la salud de las personas, señaló.Por su parte, Tran Quoc Bao, representante del Ministerio de Salud de Vietnam, subrayó que la carga de morbilidad por enfermedades no transmisibles luce muy grande, las cuales representan alrededor de 80 por ciento de los casos fallecidos en la nación indochina.Al mismo tiempo, agregó que un total de 41 por ciento de las muertes ocurrieron antes de los 70 años de edad.Las principales causas de muerte son las afecciones cardiovasculares, cáncer, pulmonía obstructiva crónica y diabetes, mientras el número de personas infectadas con enfermedades no transmisibles es alto y se estima en más de 20 millones de casos, comunicó.Por otro lado, los factores que provocan un alto nivel de dichas enfermedades incluyen fumar, beber alcohol, comer menos frutas y verduras y no practicar actividades físicas, remarcó.Por lo tanto, Quoc Bao enfatizó en la necesidad de tener un enfoque integral según la dirección del ciclo de vida, sobre todo mejoramiento de la salud, cambio de comportamiento, prevención de altos riesgos, detección temprana y manejo de tratamientos, entre otros.Por su parte, la experta Vu Thi Thanh Huyen del Hospital Geriátrico Central de Vietnam subrayó que con el fin de mejorar la calidad del cuidado de salud a las personas mayores, es necesario desarrollar gradualmente el sistema de la red geriátrica; formular precios de servicios médicos para esos habitantes y tener políticas preferenciales para incentivar a las empresas a participar en el campo./.