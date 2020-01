Nguyen Le Quynh Nhu (Fuente:VNA)

Hanoi, 29 ene (VNA)- Nguyen Le Quynh Nhu o Iris Nguyen es un nombre conocido en la comunidad de empresas emprendedoras de Vietnam gracias a la marca de perfume creada por ella misma, Perfumery House, la cual es ahora muy popular entre los amantes de las fragancias.Aunque le apasionaban los perfumes, Quynh Nhu nunca pensó en ser una creadora de este producto. Después de graduarse de Biotecnología en la Universidad Internacional-Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, comenzó en varios empleos, pero no quiso seguir en ninguno de ellos. Pasó casi un año sin trabajar, y dedicó ese tiempo a pensar en su verdadero interés y capacidad.Inesperadamente, reencontró su pasión por los aromas y desde entonces asumió un nuevo desafío, la elaboración de perfumes.Quynh Nhu comenzó a probar aromas mixtos para obtener varias líneas de productos y presentó sus resultados a amigos y familiares para que le dieran su opinión. Sorprendentemente, recibió comentarios positivos, lo que la ayudó a proseguir en esta labor.El debut de su primera colección, con cinco aromas diferentes, marcó el nacimiento de la marca Perfumery House, que ahora es muy popular entre los amantes de la cosmética artesanal.Para la joven, cada fragancia es una pieza musical con diferentes notas, desde las más bajas hasta las más altas. Sus perfumes son duraderos y tienen una amplia gama de aromas, desde los frutales y florales, hasta las esencias de madera y especias. Sus productos no causan alergias, una cualidad importante que convierte a Perfumery House en una marca favorita en el mercado.Quynh Nhu trabaja arduamente para crear nuevos productos, que no solo deben ser aromáticos, sino también expresan las características propias y distintivas de Perfumery House./.