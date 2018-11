Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – En medio de la rápida urbanización, Hanoi, la capital de Vietnam, enfrenta grandes dificultades en el desarrollo de la agricultura, y encuentra soluciones en las experiencias de Israel, reportó el periódico local Nhan Dan (Pueblo).



En la actualidad, la gran cuestión para la ciudad es incrementar el rendimiento y la calidad de los productos agrícolas, a la vez que ahorrar el agua y reducir el uso de fertilizantes, pesticidas y mano de obra, todo ese frente a la escasez de terrenos.



A finales de octubre pasado, una verde “pared” de arroz de más de cinco metros de alto y 10 metros de ancho se erigió al lado del Lago Hoan Kiem, atrayendo gran interés de los capitalinos.



Se trata de una impresionante demostración del avance agrícola de Israel, el pueblo que “hace que el desierto florezca”.



El embajador de la nación de Medio Oriente, Nadav Eshcar, informó que cultivar en una superficie vertical era imposible, pues el agua por naturaleza cae al suelo, lo que deja la parte de arriba seca y la inferior inundada.



Pero Israel encontró la solución para este problema, con la aplicación de la irrigación por goteo, que no solo ayuda a ahorrar el líquido primordial, sino que también mantiene la calidad del terreno y la humedad.



Durante un intercambio empresarial binacional efectuado la semana pasada, hombres de negocios y científicos de Israel presentaron numerosas iniciativas para la aplicación de alta tecnología en la agricultura, tales como la aeroponía, la hidroponía circular y sistemas de vaporización reguladores de las temperaturas en el invernadero.



Los expertos también dieron a conocer recientes estudios para crear nuevas especies con mayor calidad y rendimiento y menos dependencia de los pesticidas.



Tras afirmar que Vietnam en general y Hanoi en particular poseen grandes potencialidades para desarrollar la agricultura, valoraron que la aplicación tecnológica les ayudará a aprovechar mejor los recursos disponibles.



En la actualidad, Israel cuenta con 26 proyectos de inversión en el país indochino, con valor total de 68 millones 400 mil dólares. De esa suma, siete se llevan a cabo en Hanoi con capital de cuatro millones 400 mil dólares.



Mientras tanto, numerosas empresas vietnamitas como el productor de alimentos limpios Vin Eco y el grupo lechero TH True Milk alcanzaron éxitos en la transferencia de alta tecnología de ese país.



Nguyen Doan Toan, vicepresidente del gobierno capitalino, afirmó que durante los últimos años la ciudad ha impulsado la aplicación tecnológica en la producción y el procesamiento de productos agrícolas, pero los resultados alcanzados todavía no satisfacen las expectativas.



Hanoi está decidida a continuar modernizando la agricultura basada en las modernas técnicas para crear productos de mayor calidad, aseguró, y añadió que la capital prioriza también el establecimiento de cadenas de suministro e infraestructura para la comercialización doméstica y la exportación.



En ese sentido, manifestó su deseo de que las empresas israelíes apoyen a la capital en la investigación y la puesta en servicio de nuevas técnicas agrícolas. – VNA