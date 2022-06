En el evento. (Fotografía: thoidai.com.vn)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Una moderna fábrica procesadora de alimentos de tecnología japonesa fue inaugurada en el Parque Industrial Tra Noc 2, distrito de O Mon, en la sureña ciudad vietnamita de Can Tho.Ejecutada a un costo de ocho millones de dólares, y con inversiones japonesas, Takesho Food está diseñada para producir especias y condimentos, comerciar alimentos, maquinaria, equipos y repuestos e investigar y desarrollar experimentalmente las ciencias naturales y la ingeniería, según el periódico electrónico Nhan Dan.Al hablar en el acto, efectuado la víspera, Toshinao Tanaka, presidente de Takesho Food Vietnam, valoró altamente el potencial de inversión en Can Tho y destacó que el propósito de la empresa es construir y formar un valle de alimentos en el delta del río Mekong.Por su parte, Nguyen Van Hong, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho , dijo que la industria hará una contribución significativa al proceso de recuperación económica, creará puestos de trabajo y fortalecerá la buena relación entre la ciudad vietnamita y los inversionistas japoneses.Al intervenir desde Japón , el embajador de Hanói en ese país, Vu Hong Nam, apreció la cooperación entre las empresas y agencias japonesas y Can Tho para aprovechar los abundantes recursos de la región del delta del Mekong para procesar especias a partir de residuos de las cabezas de camarones, contribuyendo a mejorar el valor de los productos.Dijo que este es uno de los proyectos que consolidan a la diversificación de las relaciones entre Japón y Vietnam./.