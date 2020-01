Jessica Minh Anh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La supermodelo de origen vietnamita Jessica Minh Anh sorprendió a grandes medios de comunicación, como CNN, FOX, CNBC, ABC, CBS, Telemundo, ELLE, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire y Paris Match, con sus increíbles espectáculos en la pasarela.

"Sorprendente", "asombroso", "increíble" o "nada es imposible", así alabaron grandes medios del mundo los espectaculares desfiles de moda de Jessica Minh Anh, una supermodelo que también es directora de una famosa empresa de relaciones públicas y organización de eventos de moda en Reino Unido y Francia.



Jessica Minh Anh es la única persona en la industria internacional de la moda en recibir una licencia especial para organizar desfiles en lugares icónicos de numerosos países, tales como la Torre Eiffel, el río Sena (Francia), el puente de vidrio Skywalk en el Gran Cañón, la represa hidroeléctrica Hoover, la torre One World Trade Center (Estados Unidos), la planta de energía solar Gemasolar (España), el puente de la Torre de Londres (Reino Unido), las Torres Gemelas Petronas (Malasia), el puente aéreo en el Parque Nacional Gardens by the Bay (Singapur) y Maldivas.



La organización exitosa de esos espectáculos en las maravillas arquitectónicas y patrimoniales más famosas del mundo se debe a una combinación perfecta de moda, arquitectura, cultura y arte, la cual no solo ayuda a mostrar la belleza y la clase de las colecciones, sino que también honra el valor de esos sitios.



Sus presentaciones atraen especial atención del mundo de la moda y los medios de comunicación, entre ellos CNN, FOX, CNBC, ABC, CBS, Telemundo, ELLE, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire y Paris Match.

Jessica Minh Anh expresó que sigue su propio camino para confirmarse en la organización de espectáculos espléndidos en lugares únicos, que nadie ha realizado, para asombrar a los espectadores.



Además, para ella los desfiles de moda no son solo para mostrar trajes exclusivos y bellos, también quiere transmitir un mensaje de protección del medio ambiente.



Por ello, en 2015 y 2017, aceptó el riesgo de invertir mucho esfuerzo y financiación en espectáculos en la planta de energía solar Gemasolar, un símbolo global y de orgullo del pueblo español, y en la presa Hoover, importante obra histórica de Estados Unidos, sobre los cuales el canal de noticias CNN dijo: "Ella ha convertido el mundo entero en su impresionante pasarela". Y el famoso periódico francés Paris Match comentó: "Esta muchacha vietnamita ha convertido los monumentos del mundo en increíbles pasarelas. Para ella, nada es imposible".



En 2019, Jessica Minh Anh sigue siendo elogiada por la prensa internacional por su capacidad de promover creativamente las energías renovables. Está particularmente interesada en promocionar la tecnología bioverde que permite convertir los desechos plásticos en electricidad, ayudando a las áreas desfavorecidas a contratar más trabajadores para recolectar desechos plásticos en las playas.



Marco Simeoni, director de la Fundación suiza Carrera por el Agua, quien realiza grandes proyectos de cooperación con la joven, compartió: "Jessica Minh Anh continuamente no solo hace historia en los lugares más famosos, sino también promueve el desarrollo sostenible y la energía renovable. Tiene una visión admirable y estamos felices de trabajar con ella".



Jessica Minh Anh nació en Hanoi, creció en Rusia, estudió en Malasia y Reino Unido y vive en los cuatro continentes, especialmente en las capitales de la moda como Londres, París y Milán. Tiene una maestría en Mercadeo y Comunicación de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y actualmente trabaja con numerosas agencias famosas de moda y de tecnología.



La supermodelo señaló que, donde quiera que vaya, está siempre orgullosa de ser vietnamita. Desea regresar al país para realizar un desfile de moda especial para promover su ciudad natal, pues, dijo, Vietnam posee muchos paisajes y patrimonios hermosos de fama global.



En los últimos años, realiza frecuentes viajes a Vietnam en búsqueda de lugares para realizar su preciado proyecto. En junio pasado, visitó la ciudad central de Da Nang. Al conocerla, le pregunté muchas veces con la esperanza de que revelara detalles sobre su plan, pero solo sonreía diciendo: "¡Es un secreto!".



Para los medios, "ese secreto" de Jessica Minh Anh tiene una gran atracción, porque promete ser un nuevo evento explosivo de la industria de la moda y la prensa mundial./.