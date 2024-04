El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) Se espera que la UNESCO continúe acompañando, apoyando y cooperando con la provincia norvietnamita de Ninh Binh en la conservación y desarrollo de los valores del patrimonio cultural y en la integración más profunda en la red de las herencias, centros turísticos, industrias culturales y ciudades creativas.Así lo subrayó Doan Minh Huan, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ninh Binh, al recibir a Simona-Mirela Miculescu, presidenta de la 42ª Asamblea General de la UNESCO, de visita oficial en el país, para participar en una ceremonia conmemorativa del décimo aniversario del reconocimiento -por parte de la organización de las Naciones Unidas- al Complejo Paisajístico de Trang An como Patrimonio Cultural y Natural Mundial.Con la tradición histórica de una tierra rica en sedimentos culturales junto con los paisajes regalados por la naturaleza, Ninh Binh, en los últimos tiempos, ha determinado explotar este potencial para el desarrollo del turismo según la dirección verde y amigable, compartió.El trabajo de preservar el valor del patrimonio mundial de Trang An asociado con el desarrollo sostenible requiere equilibrio y armonía entre la protección del medio ambiente, la gestión estatal, y la cooperación de las personas y las empresas, señaló.Las directrices y políticas de desarrollo sostenible asociadas con la garantía de los medios de vida de las personas han cambiado el rostro de muchas localidades en áreas patrimoniales y han transformado la estructura económica provincial, agregó.El objetivo de la provincia es encaminarse hacia el crecimiento verde, el desarrollo sostenible y convertir a Ninh Binh en un área urbana con patrimonio milenario y una ciudad subordinada directamente al gobierno central en 2035, comunicó el funcionario tras expresar su agradecimiento a la asistencia de la UNESCO a la provincia en los tiempos transcurridos.A la vez, la visitante afirmó que la UNESCO siempre acompañará y brindará el máximo apoyo a Ninh Binh, especialmente en la preservación y promoción del valor del patrimonio mundial Trang An./.