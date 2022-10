Kien Giang, Vietnam (VNA) La Delegación de Inspección de la Comisión Europea (CE) para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) trabajará en la provincia survietnamita de Kien Giang del 20 al 25 de este mes, según fuentes oficiales.En el encuentro de trabajo, se inspeccionarán los esfuerzos y las acciones drásticas de la provincia en la gestión responsable de la pesca y el desarrollo sostenible, la lucha contra la pesca ilegal y la implementación de las recomendaciones de la CE sobre la pesca INDNR.El vicepresidente del Comité Popular de Kien Giang , Le Quoc Anh, destacó que la delegación de la CE inspeccionará los resultados de la implementación de las recomendaciones de la CE sobre la pesca INDNR; dirigidas al control de las embarcaciones pesqueras que violan aguas extranjeras; actividades de seguimiento, inspección y supervisión de embarcaciones pesqueras y operación del sistema de monitoreo de cruceros para embarcaciones pesqueras.Con posterioridad, el equipo inspeccionará una serie de distritos costeros de la provincia sobre la pesca INDNR, como la gestión de los buques pesqueros locales, la aplicación de la ley contra la pesca ilegal y la inspección del control de los buques dentro y fuera de la Guardia Fronteriza.La delegación inspeccionó varias empresas de procesamiento de productos marítimos que exportan al mercado europeo.Al mismo tiempo, en la ciudad de Phu Quoc, el equipo de inspección de la CE inspeccionará el puerto pesquero de An Thoi para monitorear la producción a través del puerto, además de una serie de empresas productoras de salsa de pescado que exportan a Europa.En la actualidad, los departamentos, agencias relevantes y empresas de la provincia preparan informes, registros y documentos, así como resultados específicos y evidencias prácticas en la implementación de las recomendaciones de la CE sobre pesca INDNR , con la expectativa de que la CE considere eliminar la advertencia de "tarjeta amarilla" para los productos marítimos vietnamitas./.