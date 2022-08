Buon Choa es una comuna adjunta al distrito de Krong No, en la provincia altiplánica de Dak Nong. Es el hogar de un enorme campo de arroz fértil de miles de hectáreas, ubicado entre el río Krong No y el cráter volcánico Nam B'lang. Este lugar se ha convertido en un atractivo sitio turístico en los últimos tiempos.Ubicado a 35 kilómetros del centro de la ciudad de Buon Ma Thuot, el campo de arroz de la comuna de Buon Choa se encuentra en el parque geológico mundial de Dak Nong, que pertenece al sistema de áreas protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).Sus 700 hectáreas están dedicadas al cultivo de ST24 y ST25, que son actualmente las mejores variedades de arroz del mundo. Los géneros ST24 y ST25 cultivados en Buon Choa saben mucho mejor que los plantados en otras regiones de Vietnam gracias a haberse nutrido por los depósitos aluviales del río Krong No y los sedimentos minerales de piedra pómez. Ho Quang Cua, quién creó estas dos variedades, lo reconoció.Tran Thi Thanh Van, presidenta de la Asociación de Agricultores de Buon Choa señaló que, “Pocos lugares en el mundo están realmente mimados por la naturaleza como nuestra localidad, y nuestra tarea es saber cómo garantizar la calidad propia de la denominación de origen para nuestro arroz, además, se cultiva bajo los estándares nacionales VietGap y pronto se aplicará la producción orgánica para aumentar el valor agregado de nuestro producto”.Al llegar a la cooperativa agrícola de Buon Choa en un día muy soleado, vemos un patio cubierto de arroz dorado. Docenas de mujeres estaban ocupadas removiendo los granos para que se sequen uniformemente. Trieu Thi Lan, procedente de la etnia Tay: “Todas las etapas cultivables, desde labranza y siembra hasta la cosecha están mecanizadas. Por eso, nuestro trabajo ahora es más fácil que antes. Es menos duro y el rendimiento es mucho mejor”.Hasta la fecha, la cooperativa agrícola de Buon Choa ha sembrado 440 hectáreas de arroz ST24 y ST25. Para este cultivo, el rendimiento cayó levemente, pero a medida que aumentó el precio, los agricultores obtuvieron una ganancia de 50 millones de dongs (2136 dólares) por hectárea.Para Pham Xuan Lai, subjefe de la cooperativa, “La aplicación de los estándares VietGap nos aseguran una calidad superior. La trazabilidad del arroz le otorga un valor añadido aún mayor. ¡Mira esta fila de vehículos esperando para comprar nuestro arroz!”El arroz Buon Choa ha sido certificado como producto OCOP de 4 estrellas (Cada comuna, un producto). El distrito de Krong No ahora desea registrar la marca “Gao Krong No” para sus 5000 hectáreas de arroz ST24 y ST25 cultivadas según los estándares VietGap al pie del volcán Nam B'lang. Doan Gia Loc, jefe de la Oficina de Agricultura y Desarrollo rural del distrito de Krong No sostiene que, “Las autoridades del distrito deben trabajar en estrecha colaboración con las cooperativas agrícolas locales para garantizar que la producción esté bien administrada. Planeamos procesar arroz para producir fideos de arroz a base de la variedad ST25. El objetivo es aumentar a veces el doble del valor agregado de nuestro producto”.Actualmente, Krong No es un destino imprescindible del circuito turístico en la provincia de Dak Nong. Además de sus impresionantes paisajes, este lugar ofrece su arroz, una auténtica joya nacida de las tierras volcánicas que brinda una estable fuente de sustento para los autóctonos. VNA/VOV