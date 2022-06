Da Nang, Vietnam (VNA)- Un centro de parada única ( OSSC , en inglés) para detectar, prevenir y apoyar a las personas que sufren violencia de género en la ciudad centrovietnamita de Dang Nang se inauguró hoy aquí.Llamado “ Casa de Anh Duong ”, se trata de un modelo financiado por el Gobierno de Japón, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) en Vietnam y el Centro de Estudios y Ciencias Aplicadas sobre Género - Familia - Mujeres y Adolescentes (CSAGA), con el objetivo de brindar servicios esenciales, integrales e integrados a mujeres y niñas que experimentan o están en riesgo de sufrir la violencia doméstica y la basada en género.Los servicios del establecimiento cumplen con los estándares internacionales, incluyendo atención médica, apoyo psicológico, consulta, servicios sociales, albergues temporales, protección de la policía, servicios legales y jurídicos.En particular, aquellos que experimentan violencia en las provincias vecinas también pueden recibir servicios de esta Casa y ser atendidos todo el tiempo a través de la línea directa 024 33335599.Naomi Kitahara, representante del FPNU en Viet Nam, reafirmó que su entidad acompaña al Gobierno del país indochino en la voluntad de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.El FPNU quiere garantizar que todas las mujeres y niñas en Vietnam, incluidas las más vulnerables, tengan derecho a una vida libre de violencia y con dignidad garantizada, subrayó.A su vez, Ngo Thi Kim Yen, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, valoró que el centro goza de un valor humano, en línea con los objetivos y tareas de la ciudad en la implementación del programa de prevención y respuesta a la violencia de género en el período 2021-2025, de acuerdo con la estrategia nacional sobre la igualdad de género, así como la política sobre la construcción de una urbe segura y no violenta contra las mujeres e infantes.La ciudad espera que en un futuro cercano se establezcan más proyectos para apoyar a las féminas y niñas, como la "Casa de An Duong", en aras de convertir a esta hermosa ciudad costera no solo en un destino turístico atractivo, sino también en un lugar digno de vivir, pacífico, gentil y amigable con ese grupo de personas, enfatizó.Con una inversión de 49 mil 908 dólares, el proyecto "Casa de An Duong" también se estableció en Quang Ninh, Thanh Hoa y Ciudad Ho Chi Minh, mientras Da Nang constituye la cuarta localidad en contar con el modelo./.