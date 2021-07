UAVS Hackatrix "Fix the Glitch" 2021 es el primer concurso de desarrollo de ideas tecnológicas a gran escala para los estudiantes vietnamitas en el país indochino y Oceanía (Foto: VNA)

Canberra (VNA)- La Asociación de Estudiantes Vietnamitas en el estado australia no de Nueva Gales del Sur UAVS-NSW , por sus siglas en inglés) lanzó UAVS Hackatrix "Fix the Glitch" 2021, el primer concurso de desarrollo de ideas tecnológicas a gran escala para los alumnos connacionales en el país indochino y Oceanía.En el certamen, los equipos participantes plantearán su idea para desarrollar un producto tecnológico, que será evaluado teniendo en cuenta la creatividad, aplicabilidad y perfección del software, con el fin de resolver los problemas relacionados con los sectores de la salud, finanzas-banca, servicios y tecnología-ingeniería y asuntos sociales.Al final de la competencia, los tres mejores equipos recibirán premios, con un valor total ascendente a 20 mil dólares australianos (equivalente a 14,7 mil dólares).Los aspirantes pueden incluir a todas las personas que estudian en las escuelas preuniversitarias, universidades o cursan los posgrados de Vietnam y la región de Oceanía El registro se realizará en grupos de dos a cinco miembros. Los individuos que deseen asistir también pueden participar y contarán con el apoyo del comité organizador para encontrar a integrantes para su equipo.UAVS Hackatrix 2021 consta de tres rondas en línea y una final in situ, que se prolongarán desde julio hasta finales de septiembre próximo. La fase preliminar ya se inició en el sitio web https://bit.ly/UAVS-Hackatrix2021 y se extenderá hasta las 20:59 (hora local) del 21 de agosto venidero.Además, la UAVS-NSW realizará el 8 de agosto un webinar donde los principales expertos en la tecnología de la información responderán a las preguntas sobre el concurso e intercambiarán con los estudiantes sobre la tendencia de desarrollo de uno de los campos más interesados en el mundo actual./.