Foto de ilustración (Fuente: nhandan.com.vn)

Hanoi (VNA)- La organización Steam for Vietnam lleva a cabo del 16 de agosto al 7 de septiembre el campamento de verano Coding Bootcamp 2020 a fin de enseñar habilidades del pensamiento computacional y ayudar a los niños desarrollar la lógica, el reconocimiento y la solución de problemas.Esta, la primera actividad de Steam for Vietnam, se efectúa de forma gratuita para los pequeños de entre ocho y 16 años, y aquellos que se inician en el lenguaje de programación, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Bajo el tema “Introducción a la programación con Scratch”, y a través de Live MOOC (curso masivo, abierto y en línea), las lecciones serán impartidas en idioma vietnamitas y por voluntarios nacionales exitosos en el sector de la tecnología en diversas partes del mundo.Tran Viet Hung, fundador de Steam for Vietnam, apuntó que con la educación en la plataforma proporcionada por la entidad, los organizadores desean contribuir a mejorar la competencias cibernéticas de las jóvenes generaciones del país.Informó que las actividades en el campamento están diseñadas para aprender y jugar a la vez, y son apropiadas para diferentes edades.Con una computadora con conexión a Internet, los participantes aprenderán conceptos de programación para aplicar luego a su propia creación de historias o juegos favoritos. Al completar las pruebas y el proyecto final del programa, los niños recibirán un certificado de Steam for Vietnam.Viet Hung dio a conocer que gracias a la alta demanda e interés por conocer acerca de programación y tener un acceso temprano a la ciencia y tecnología, el campamento ha recibido más de seis mil aplicaciones de las 62 provincias y ciudades de Vietnam, así como de 42 países, a una semana de lanzada la convocatoria.Expresó su esperanza en que este sea un canal para reunir a jóvenes talentosos y motivar a muchos otros a desarrollar su pasión en la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam desde pequeño, para formar una buena base y cosechar éxitos en el futuro./.