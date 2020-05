El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (en la izquierda) y el ministro de Información y Comunicación, Nguyen Manh Hung, en el acto(Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam, 17 may (VNA)- Una colección de estampillas especial sobre el Presidente Ho Chi Minh fue lanzado en esta provincia centrovietnamita con motivo del aniversario 130 del natalicio del supremo líder de los vietnamitas, con la ratificación del primer ministro, Nguyen Xuan Phuc.En especial, el acopio solo incluye un modelo único. Sobresale en el centro del sello postal el retrato del Tío Ho - fundador del Partido Comunista de Vietnam en la lucha por la independencia nacional y construcción nacional-; mientras que en la esquina derecha se destaca la imagen del Museo que lleva nombre del héroe nacional, y la figura de la flor de loto simboliza la vida sencilla de la gran personalidad.Según el viceministro de Información y Comunicación Pham Anh Tuan, el lanzamiento de esas estampillas, realizado también en ocasión de 50 años de la fundación del Museo Ho Chi Minh, contribuirá a evidencia los grandes valores del pensamiento del Tío Ho y a estimular el seguimiento de su ejemplo moral.En la ocasión, el titular de la cartera, Nguyen Manh Hung, obsequió al premier y autoridades de Nghe An la pintura sobre ese sello.El público puede adquirir esos sellos del 16 de mayo hasta 31 de diciembre próximo en el sistema de correos./.