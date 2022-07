Lanzan el video "Vietnam: ¡Viajar para amar! - Maravillas de Vietnam" (Fuente: vietnamtourism.gov.vn)

Hanoi (VNA)- El video "Vietnam: ¡Viajar para amar! - Maravillas de Vietnam" se lanzó hoy con motivo del 62 Aniversario del establecimiento de la industria turística nacional (el 9 de julio), con recorridos por diferentes destinos en el país.

La cinta, con una duración de un minuto y 31 segundos, muestra al público grandes maravillas de Vietnam, desde la poética cascada de Ban Gioc hasta el encantador complejo turístico de Trang An, además de la conocida Bahía de Ha Long, la antigua ciudadela de Hue, la ciudad antigua de Hoi An, el tranquilo Santuario de My Son, la cima de Fansipan - el techo de la península de Indochina, y hermosas playas en Nha Trang y Phu Quoc.

Todos los destinos se combinan para crear una belleza infinita, un panorama perfecto, vivo y atractivo del turismo de Vietnam.

La cascada de Ban Gioc en el video de promoción del turismo vietnamita (Fuente: vietnamtourism.gov.vn)

Desde la reapertura completa de la industria de ocio de Vietnam el 15 de marzo de este año, el sector ha recuperado con gran fuerza, gracias a los esfuerzos de las agencias funcionales y empresas sectoriales, para satisfacer las demandas de viajeros tras la pandemia de COVID-19.

En los primeros seis meses del año, se reportaron 60,8 millones de visitantes domésticos, para un aumento de 1,9 veces frente al igual lapso de 2021 y 1,3 veces respecto a la similar etapa de 2019, superando la meta de 60 millones de llegadas de turistas en 2022./.