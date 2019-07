Hanoi, (VNA)- El casco antiguo de Wernigerode (Alemania) será iluminado con centenares de linternas artesanales procedentes de la ciudad antigua de Hoi An, de la provincia centrovietnamita de Quang Nam.

El Festival de los Faroles característico de Hoi An atrae a numerosas personas

Se trata del Festival de los Faroles característico de Hoi An, que se celebrará entre 23 al 25 de agosto próximo en su ciudad hermana de Wernigerode, según informó el Centro de Cultura-Deportes y Radio-Televisión de la urbe vietnamita.Durante esta cita cultural, el Ayuntamiento histórico y las famosas tiendas coloridas en la Plaza del mercado central de Wernigerode se adornarán con linternas elaboradas por los artesanos de Hoi An.También se invitará a los lugareños y turistas a degustar platos preaparados al estilo de esa tierra, una parte de la gastronomía del sudeste asiático, y disfrutar de actuaciones artísticas interpretadas por los músicos de ambas naciones.Además, con el apoyo de la Organización de Intercambio cultural internacional de Wernigerode, expertos de las dos metrópolis presentarán al público proyectos de cooperación bilateral, entre ellos destacan el programa de formación del personal de hotelería, la instalación del sistema de energía solar en Hoi An y el plan de intercambio entre las escuelas secundarias de Gerhart Hauptmann y Kim Dong, así como numerosos proyectos enfocados en el cambio climático y la sostenibilidad.Wernigerode y Hoi An establecieron en 2013 las relaciones de hermandad basadas en una asociación urbana sostenible. La localidad alemana es un pueblo antiguo muy conocido en el distrito de Harz por sus actividades turísticas.Provincia de Quang Binh presenta sus productos en feria internacional en TailandiaLos 80 pabellones de productos agrosilvícolas y pesqueros, junto con los artículos de artesanía y confecciones de los tres países de Vietnam, Laos y Tailandia son exhibidos en una feria internacional que se lleva a cabo del 7 al 13 de julio en la provincia tailandesa de Nakhon Phanom.Así lo informó hoy el Servicio de Industria y Comercio de la provincia de Quang Binh. El grupo de trabajo de esta entidad, encabezado por su vicedirector, Le Tra Khoai, también asiste al evento, junto con representantes de cinco empresas de la provincia.La localidad centrovietnamita aporta en esta ocasión cinco stands de firmas locales, los cuales ofrecen a los visitantes mariscos frescos y secos, salsa de pescado y carne deshebrada salada (de las Cooperativas Vuong Doan y Xuan Hong), fideo celofán (de la Cooperación ecológica de Song Son), aceite de esencia e infusiones (de la Cooperativa Agrícola de Dinh Tram), aceite de cacahuete, pimienta, frijol negro y verde (de la Sociedad de responsabilidad limitada Dien Hong).Le Tra Khoai recalcó que la presentación de los productos de su localidad en la feria tiene como finalidad fortalecer el intercambio comercial con las empresas extranjeras y consolidar la amistad entre Vietnam y otros países de la región.Según el funcionario, a través de la exposición, se busca impulsar la conexión empresarial y el suministro de mercancías de alta calidad a los consumidores. – VNA/Nhan Dan