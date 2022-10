Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - Las 28 localidades costeras de Vietnam han obtenido logros en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) para que se levante la advertencia de " tarjeta amarilla " de la Comisión Europea (CE).Según la subdirectora del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau, Pham Thi Na, las autoridades locales ordenaron a las fuerzas pertinentes que intensificaran las inspecciones de los barcos pesqueros, especialmente antes de su partida y después de su desembarco en los puertos.La provincia también estableció un mecanismo de coordinación con la Guardia Costera de Vietnam y el Alto Mando de la Zona Militar II para detectar y manejar embarcaciones que cometen pesca INDNR , reiteró.El Departamento además instaló oficinas de representación en los puertos pesqueros, con personal de la Subdirección de Guardias de Frontera y Pesca, para controlar todas las embarcaciones que salen y entran, agregó.Mientras tanto, el subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia central de Phu Yen, Nguyen Tri Phuong, destacó que la localidad ha evitado violaciones de aguas extranjeras al monitorear de cerca a los barcos a través de los Sistemas de Monitoreo y al hacer que todos los capitanes firmen compromisos de no violar aguas extranjeras.Las estadísticas mostraron que Vietnam es ahora el hogar de casi 92 mil barcos de pesca. A fines de septiembre, más del 95 por ciento de ellos estaban equipados con dispositivos de monitoreo, casi un cinco por ciento más que el mes anterior.Se garantiza que los productos del mar capturados fuera de las aguas de Vietnam cumplan con la ley del país y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA), lo que facilita la gestión y la concesión de licencias de productos acuáticos para su exportación a la Unión Europea.La vicepresidenta de la Asociación de Exportadores y Productores de Mariscos de Vietnam (VASEP) y jefa de la Junta Ejecutiva de VASEP sobre INDNR, Nguyen Thi Thu Sac, sugirió que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (MARD) dé prioridad a las soluciones tecnológicas para la gestión pesquera moderna y mejore el proceso de otorgamiento de documentos relevantes, como la base de datos de pesca y el diario electrónico.Propuso que el Gobierno, el MARD, las ciudades y las provincias prioricen la inversión en la economía basada en el mar, lo que incluye aumentar la cantidad de puertos pesqueros calificados y realizar más inversiones en infraestructura, equipos, fuerza laboral y capacitación del personal administrativo para combatir la pesca ilegal Los líderes de ministerios, agencias y 28 ciudades y provincias costeras de la gestión central deben aumentar su sentido de responsabilidad por el tema, considerándolo una tarea urgente y prioritaria, añadió.Según lo programado, una delegación de la CE visitará Vietnam a finales de octubre para inspeccionar la lucha contra la pesca INDNR.Datos oficiales señalan que cada año, Vietnam ganó entre 1 y 1,4 mil millones de dólares por la exportación de productos acuáticos a la UE, ocupando el 15 y el 17 por ciento del valor total de las ventas de esos productos./.