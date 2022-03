La ciudad municipal de Phu My (Fuente: VNA)

Escena de la ceremonia de firma (Fuente: VNA)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la comuna de Phu My de la provincia survietnamita de Ba Ria -Vung Tau firmó un memorando de entendimiento de cooperación con el gobierno de la ciudad estadounidense de Monterey Park durante una ceremonia efectuada hoy de forma virtual.Al acto de rúbrica asistieron representantes del Comité Popular provincial de Ba Ria- Vung Tau , el Cónsul general de Vietnam en San Francisco, el cónsul general adjunto interino de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh y empresas de las dos localidades.De esa manera, ambas partes acordaron cooperar en la economía, comercio e inversión, sobre todo en la exportación e importación de mercancías, logística, puertos marítimos, turismo, educación y salud, desarrollo de recursos humanos, intercambio cultural, ciencia y tecnología, entre otros.Al intervenir en la ceremonia, el presidente del Comité Popular comunal de Phu My, Nguyen Van Tham, afirmó la importancia que concede su localidad al impulso de los nexos de cooperación con la ciudad de Monterey Park, y envió su invitación de visita a Ba Ria-Vung Tau a las autoridades y empresarios estadounidenses.Por su parte, el miembro del Consejo Municipal de Monterey Park Peter Chan manifestó la voluntad de intensificar la cooperación con la comuna de Phu My en la economía, comercio e inversión, entre otros./.