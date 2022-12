Hanoi (VNA)- Muchas localidades de Vietnam han cooperado juntas en la propaganda y aplicación de medidas drásticas dirigidas a luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).Durante los últimos tiempos, las provincias sureñas de Kien Giang y Ca Mau han coordinado la vigilancia de barcos pesqueros en la zona marítima limítrofe del suroeste del país.Según Le Quoc Anh, vicepresidente del Comité Popular de Kien Giang, las provincias firmaron un acuerdo de colaboración para realizar la patrulla conjunta contra la pesca ilegal en el mar del suroeste en 2020.Las dos localidades también han promovido la propaganda y sensibilización entre los pescadores para que cumplan la Ley Marítima y no violen aguas extranjeras.Le Van Su, vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, dijo que las fuerzas funcionales impusieron sanciones administrativas contra los casos de violación, incluso confiscaron medios de explotación.Al respecto, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el país aún no logró el objetivo asignado por el Primer Ministro de eliminar la pesca ilegal antes del 30 de diciembre de 2021.Un total de 104 barcos con 919 tripulantes fueron detenidos en el extranjero, centrados en las provincias de Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Binh Thuan, Ba Ria-Vung Tau, Bac Lieu, Ben Tre, Ca Mau y Kien Giang.El viceministro Phung Duc Tien compartió que tras la visita de inspección realizada por la Comisión Europea en noviembre de 2022, Vietnam tiene seis meses para manejar las recomendaciones.Hizo un plan de acción y asignó tareas específicas a cada ministerio, sector y unidad para fortalecer la coordinación entre las fuerzas, como la aduana, policía marítima y guarda frontera.El objetivo es prevenir y eliminar la pesca ilegal en el extranjero antes del 31 de marzo de 2023.Además, dijo, la cartera organizará grupos de trabajo interdisciplinarios para inspeccionar la situación de implementación en la localidad, y un turno de 24 horas para monitorear y supervisar de cerca las actividades de los barcos pesqueros./.