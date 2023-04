Foto de ilustración (Fuente:CNA)

Kuala Lumpur (VNA) - La ministra de Salud de Malasia, Zaliha Mustafa, subrayó que no hay necesidad de entrar en pánico pues la cantidad de casos de COVID-19 en el país aún está bajo control y el número de muertes debido a la pandemia es bajo, en su mayoría compuesto por ancianos y personas con comorbilidades.Al intervenir en una conferencia de prensa, el 18 de abril, la funcionaria reiteró que la variante sigue siendo Omicron y, aunque la propagación resulta bastante rápida, todavía está bajo control y los síntomas no son severos. Entre las subvariantes de Omicron (conocidas igual como XBB) registradas en Malasia hasta ahora se encuentran XBB 1.5, 1.6 y 1.9.El Ministerio ha aconsejado al público que use máscara facial, especialmente si desarrollan algún síntoma de COVID-19, como gripe o tos.Según la Cartera, el número de muertes por la COVID-19 en el país durante las últimas dos semanas llegó a 16; sin embargo, la tasa de utilización de camas de hospital aumentó en más del 70 por ciento, el número promedio de casos confirmados fue de unos 800, un aumento de 35-40 por ciento en comparación con enero cuando el número de casos confirmados fue inferior a 200.Con anterioridad, Zaliha lanzó el sitio web “Health White Paper” para recopilar la opinión del público y obtener información relacionada, así como para brindar sugerencias o puntos de vista sobre la iniciativa en aras de mejorar el sistema de salud del país. El informe será presentado en el parlamento este junio próximo. Malasia celebrará este fin de semana Hari Raya Aidilfitri, también conocido como Eid al-Fitr, uno de los festivales islámicos más importantes celebrados por los musulmanes de todo el mundo y, por lo tanto, las autoridades sanitarias han emitido alertas tempranas para recordar a las personas que aumenten su conciencia a fin de garantizar protección de la salud propia y de sus seres queridos./.