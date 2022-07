La Gobernadora del Banco Negara de Malasia , Nor Shamsiah Mohd Yunus (Foto: https://www.theedgemarkets.com/)

Kuala Lumpur (VNA) - La economía malasia está en un camino de recuperación, pero la inflación constante está causando dificultades en ciertos segmentos, incluidos los hogares de bajos ingresos que se han visto afectados de manera desproporcionada por las crecientes presiones de los precios, según el Banco Negara de Malasia.Hay cierta desigualdad en la recuperación económica, dijo el 26 de julio la gobernadora del banco central, Nor Shamsiah Mohd Yunus, y agregó que el aumento de los precios de los alimentos en particular ha afectado en mayor medida a este grupo.Aunque el impacto directo de los elevados precios del petróleo en la inflación general se ha visto amortiguado en gran medida por los controles de precios del combustible y los alimentos esenciales, todavía hay efectos indirectos de los altos precios mundiales de las materias primas, pues devienen un factor clave del aumento de los costos de los insumos de los productores, dijo Nor Shamsiah.La evolución de la inflación en Malasia este año refleja el traspaso de algunos de estos costos, así como el fortalecimiento de la demanda interna, dijo.En consecuencia, dijo, aunque todavía se proyecta que la inflación general se mantenga baja y estable, oscilando entre 2,2 por ciento y 3,2 por ciento este año, la inflación subyacente promedió un 2,2 por ciento más alta en la primera mitad de 2022 frente al 0,7 por ciento hace un año./.