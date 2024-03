Quang Binh (VNA)- Funcionarios y militantes de la provincia central de Quang Binh expresaron su confianza en la preparación del personal para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), al comentar sobre el discurso temático del secretario general de la fuerza política, Nguyen Phu Trong Hoang Ngoc Hoa, funcionario jubilado y exsecretario de la instancia partidista en la Oficina del Comité Popular de Quang Binh, afirmó que el discurso de Phu Trong menciona de manera integral, profunda, correcta, concreta y precisa el trabajo de preparación del personal para la próxima magna cita del PCV.Al recordar los anteriores Congresos Nacionales de PCV, dijo que el Partido cuida regularmente la labor de construcción de la organización y del sistema político de maneras transparentes y fuertes.Los funcionarios y militantes concuerdan con la orientación del máximo dirigente sobre la responsabilidad. Es decir, se debe determinar el trabajo del personal como una labor importante, una "clave" de tareas "claves" relacionadas con la supervivencia del Partido, el destino del socialismo y el desarrollo constante del país, evaluó, y agregó la importancia de tomar medidas decisivas para no incluir en el órgano de liderazgo a aquellos que no sean dignos o calificados.La afirmación del secretario general del Partido da continuidad a la implementación de las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh hace 57 años, subrayó.Como declaró Phu Trong, las responsabilidades del Partido en la preparación del personal para el Congreso Nacional del PCV deben realizarse en un proceso estricto, científico y consistente, garantizando una verdadera justicia, transparencia y objetividad, acentuó.Ho Anh Minh, diputado del Consejo Popular de la comuna de An Ninh, distrito de Quang Ninh, provincia de Quang Binh, sugirió que el trabajo de cuadros debe estandarizarse y desplegarse bien desde las bases para garantizar el desarrollo integral deseado.Ngoc Hoa y Anh Minh recomendaron que el Partido debe adoptar un plan para difundir ampliamente las orientaciones del secretario general del PCV entre todos los funcionarios y militantes.El Comité Central del Partido necesita concretar el contenido del discurso en una serie de documentos rectores para que las organizaciones del PCV en todos los niveles los implementen seria y consistentemente, promoviendo así la responsabilidad de cada militante y de cada organización partidista de base./.