Kuala Lumpur (VNA)- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desempeña un rol central en la solución de las cuestiones en el Mar del Este , basada en la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, según medio malasio.En un artículo publicado en la página web Latestmalaysia.com, el autor Azam Saham comentó que tras cinco años desde que la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) emitió un fallo sobre el Mar del Este (12 de julio), la situación de seguridad en esta zona está en riesgo a pesar de los esfuerzos de las partes por mantener la estabilidad mediante medidas y actividades conjuntas.Las amenazas son el terrorismo marítimo, la piratería, las intrusiones ilegales en aguas territoriales y la pesca ilegal. También existe el tráfico de drogas, de armas y de personas. Las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) amenazan la vida marina y aumentan las tensiones entre los estados.La infraestructura portuaria y el transporte marítimo también son cada vez más vulnerables a la piratería regional y al terrorismo marítimo, señala el artículo.Para atenuar el reciente aumento de las actividades militares y de ocupación y abordar estos problemas, destaca la necesidad de acciones colectivas de la ASEAN, especialmente la unidad de la agrupación junto con el mecanismo multilateral.Según el autor, la ASEAN tiene la obligación de desempeñar un papel central en la solución de las disputas del Mar del Este. También es responsabilidad compartida de los Estados miembros facilitar el proceso. Y no solo sus miembros, sino también los de fuera deben respetar los mecanismos dirigidos por la ASEAN.El artículo también ratifica la importancia de la UNCLOS en la solución de las disputas, citando las posiciones de Malasia y Brunei al respecto.Recientemente, en la 31 reunión de los Estados Partes de la UNCLOS, el Embajador y Representante Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Syed Mohamad Hasrin Aidid, reafirmó la importancia de la convención.Dijo que Malasia cree que la Convención debería utilizarse como base para resolver disputas relacionadas con cuestiones entre las partes en el Mar del Este. La UNCLOS ha contribuido al fortalecimiento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones amistosas entre todos los países del mundo, añadió.En el Libro blanco de Defensa 2021 publicado a finales de junio, por primera vez, Brunei ha mencionado la convención como una herramienta importante para resolver las disputas en esa zona marítima. La Presidencia de la Asean 2021 dijo que se deben hacer esfuerzos para definir las normas y comportamientos aceptados en el derecho internacional, a saber, UNCLOS.Es necesaria la implementación plena y efectiva de la Declaración de 2002 sobre la conducta de las partes en el Mar del Este (DOC), y garantizar un progreso sustancial en las negociaciones hacia una pronta conclusión de un Código de Conducta efectivo y sustantivo (COC)./.